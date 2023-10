Vermeersch geklopt door… Vermeersch in gravelkoers in Italië

Florian Vermeersch (Lotto Dstny) heeft vrijdag de Serenissima Gravel gewonnen, een gravelkoers in het Italiaanse Cittadella. Hij haalde het in een sprint met twee voor land- en naamgenoot Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) uit Klerken.

Gianni Vermeersch vond in Serenissima Gravel bekende onverharde wegen: hij had zich vorig jaar in hetzelfde Cittadella tot de eerste wereldkampioen in het gravelbiken gekroond.

WK in Italië

Op de tweede editie van dat WK, afgelopen weekend in Veneto, veroverde Florian Vermeersch zilver, achter de Sloveen Matej Mohoric.

Zowel Florian als Gianni Vermeersch bleven na het WK in Italië om in dezelfde regio vrijdag Serenissima Gravel af te werken.

Kopgroep van zeven

Niet zonder succes dus: in de finale reden ze met z’n tweeën weg uit een kopgroep van zeven wegrenners.

In de sprint voor winst haalde Florian het uiteindelijk met duidelijke voorsprong voor Gianni Vermeersch. Hij boekte zo zijn eerste zege van 2023.