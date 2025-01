Van Bossuyt tot Wittevrongel: 10 West-Vlaamse coureurs om dit jaar naar uit te kijken

Vrijdag trekt het wielerseizoen zich in het Australische Brighton op gang met de driedaagse Santos Women’s Tour Down Under. Justine Ghekiere en Julie Van de Velde zijn, zes weken voor de eerste koers op Belgische bodem, de eerste provinciegenoten die in 2025 in actie komen. Tien West-Vlamingen om dit jaar naar uit te kijken: van Shari Bossuyt over Alec Segaert tot Lani Wittevrongel.

1. Shari Bossuyt: 24 jaar, Harelbeke

Mag vanaf 13 juni 2025 opnieuw koersen na een schorsing voor niet-intentioneel dopinggebruik

Shari Bossuyt. © Luc Claessen Getty Images

Na hun wereldtitel in de ploegkoers in oktober 2022 leek de wielerwereld, met Parijs 2024 in aantocht, aan de voeten van het Belgische droomduo Lotte Kopecky-Shari Bossuyt te liggen, maar een positieve dopingplas tijdens de Ronde van Normandië in 2023 deed de droom van de uitgeweken Bellegemse uiteenspatten. Na een schorsing van twee jaar voor niet-intentioneel dopinggebruik – lees: ze deed in se niets verkeerds – mag Bossuyt vanaf 13 juni 2025 opnieuw in competitie uitkomen. Voor welke ploeg ze zal uitkomen en welke doelen ze zichzelf vooropstelt, is onduidelijk. Maar nu al is zeker dat het wielerverhaal van Shari Bossuyt nog niet voorbij is.

2. Lotte Claes: 31 jaar, Oostkamp

Profrenster bij Arkéa-B&B Hotels Women

Lotte Claes (links). © JASPER JACOBS

Haar prestaties bleven onder de radar van het brede wielerpubliek, maar met haar 16de plaats in het eindklassement werd Lotte Claes, een ingeweken Oost-Vlaamse, vorige zomer wel beste Belgische in de Tour de France Femmes. “Dat was een kinderdroom die uitkwam, zeker de voorlaatste rit waarin ik bij de beste 15 klimmers ter wereld kon blijven”, vertelde Claes, in 2022 en 2023 goed voor een zilveren en bronzen medaille op het WK duatlon in Zofingen. “Ik kijk nu al uit naar 2025, want naast de Tour zal ik wellicht ook de Vuelta rijden.”

3. Milan Donie: 20 jaar, Kortrijk

Belofte bij Lotto Cycling Team (en prof vanaf 2026)

Milan Donie. © Brecht Steenhouwer

Hij liet voor het eerst van zich spreken door in mei 2023, tijdens de jaarlijkse klimtest van Belgian Cycling op de Ballon d’Alsace in de Vogezen, de tijd van Remco Evenepoel uit zijn juniorenperiode te verbeteren. Milan Donie, een intussen 20-jarige Kortrijkzaan uit de opleidingsploeg van Lotto, bevestigde daarna de veelbelovende statistiek: als junior derde in Luik-Bastenaken-Luik en de Alpenklassieker, als eerstejaarsbelofte winst in de gereputeerde Ardense Pijl na een solo van 90 (!) kilometer. Donie, die bij Lotto al een profcontract voor 2026 en 2027 mocht ondertekenen, mikt in 2025 op sterke prestaties in de Ronde de l’Isard, de Baby Giro, de Giro della Valle d’Aosta, de Ronde van de Toekomst en het WK voor beloften in Rwanda.

4. Justine Ghekiere, 28 jaar, Izegem

Profrenster bij AG InsuranceSoudal Team

Justine Ghekiere. © Alex Broadway Getty Images

Uiteraard ging Lotte Kopecky in 2024 met zowat alle pluimen lopen, maar ook Justine Ghekiere zorgde mee voor een flink stukje Belgische wielergeschiedenis. De Izegemse veroverde in juli de bergtrui in de Giro (voor Kopecky) en deed er een maand later in de Tour de France Femmes een schepje bovenop door de Alpenrit naar Le Grand-Bornand te winnen en daags nadien op Alpe-d’Huez tot eerste Belgische winnares ooit van de bolletjestrui te worden gekroond. En alsof dat nog niet volstond, loodste ze Kopecky eind september in Zürich met een fenomenale WK-wegrit (zevende!) naar haar tweede wereldtitel op rij.

Ghekiere beseft dat de druk in 2025 hoog zal zijn. “Om vorig jaar te overtreffen, moet er al heel veel gebeuren”, vertelde ze eind december in deze krant. De verwachting is dat Ghekiere eerst op de Waalse klassiekers mikt en in de daaropvolgende Vuelta haar trilogie aan bergtruien zal willen voltooien.

5. Yves Lampaert: 33 jaar, Harelbeke

Prof bij SoudalQuick-Step

Yves Lampaert. © Tim de Waele Getty Images

28 van de 37 West-Vlaamse profrenners op de weg zijn in 2025 einde contract. Ook in die situatie: Yves Lampaert, aan zijn elfde campagne bij Soudal Quick-Step toe. In 2022 won hij nog de openingstijdrit in de Tour voor Van Aert, Pogacar, Ganna, Van der Poel, Pedersen, Vingegaard en Roglic, maar de voorbije twee seizoenen kwam Lampaert zelden uit de verf. In 2025 wil hij opnieuw finales rijden. “En zeker in Parijs-Roubaix wil ik weer meestrijden”, liet hij tijdens de ploegvoorstelling optekenen. Lampaert eindigde al vier keer in de top tien in Roubaix.

6. Alec Segaert: 22 jaar, Lendelede

prof bij Lotto

Alec Segaert. © JASPER JACOBS

Op zijn 22ste kan Alec Segaert pronken met een (jeugd)palmares om u tegen te zeggen: Europees kampioen tijdrijden bij de junioren, drie keer Europees kampioen tijdrijden bij de beloften, vier keer op het podium van een WK, winst in de Ronde van Lombardije voor beloften, drie keer zilver op een BK bij de profs en een zege in een individuele tijdrit van een WorldTour-rittenkoers. In 2025 wil de Lendeledenaar de volgende stap zetten: de finale van een voorjaarsklassieker rijden. Ook zijn eerste internationale kampioenschap bij de profs wenkt, want de individuele tijdrit op het EK in de Ardèche volgt amper drie dagen na het WK op de weg in Rwanda. Wout van Aert en Remco Evenepoel zullen immers niet alles kunnen rijden.

7. Bert Van Lerberghe: 32 jaar, Anzegem

Prof bij Soudal Quick-Step

Bert Van Lerberghe (rechts). © JASPER JACOBS BELGA

De West-Vlaamse lead-outs – voor de wielerleek: sprintloodsen – deden het uitstekend in 2024 en de verwachting is dat ze in 2025 op dat elan zullen voortdoen. Bert Van Lerberghe was de voorbije twee jaar bij 25 van de 27 zeges van Tim Merlier bij Soudal Quick-Step betrokken. Dit jaar zullen de boezemvrienden, die elkaar als tiener leerden kennen in het VTI van Waregem, ook in de Tour succes najagen. Alpecin-Deceuninck-renners Jonas Rickaert (voor Jasper Philipsen) en Edward Planckaert (voor Kaden Groves) willen dit jaar eveneens bevestigen als lead-out. Lindsay De Vylder (Team Flanders-Baloise), kersvers wereldkampioen omnium, zou volgens zijn entourage dan weer de geschikte lead-out voor een WorldTourteam zijn.

8. Margot Vanpachtenbeke: 25 jaar, Menen

Profrenster bij VolkerWessels Women’s Pro Cycling Team.

Margot Vanpachtenbeke. © MAURO PIMENTEL AFP via Getty Images

Margot Vanpachtenbeke begon pas in 2021 te koersen en combineerde jarenlang een job als kinesitherapeute met haar uit de hand gelopen hobby als amateurwielrenster. Intussen is de Lauwse prof bij een Nederlands team. In 2024 won ze de openingsrit in de sterk bezette Thüringen Ladies Tour in Duitsland en droeg ze er tot de voorlaatste dag de gele leiderstrui, waarna ze in de Italiaanse Giro Toscana een rit- en de eindzege behaalde. Vanpachtenbeke werd door bondscoach Ludwig Willems prompt geselecteerd voor de olympische wegrit, het EK op de weg én het WK op de weg, al kon ze zowel in Parijs als Zürich door valpartijen en materiaalpech geen rol van betekenis in dienst van kopvrouw Lotte Kopecky spelen. Vanpachtenbeke is ambitieus en heeft de toekomst voor zich. “Het is duidelijk dat ik goed ben in meerdaagse wedstrijden, dus zal ik moeten werken aan een betere tijdrit. Thüringen was op dat vlak een wake-upcall voor de toekomst. In 2025 komen er ook opnieuw twee mooie kampioenschappen (WK in Rwanda, EK in de Ardèche, red.) aan en bovendien wordt mijn ploeg procontinentaal, zodat de kans groter is dat we in de Tour, Giro en Vuelta mogen starten. Vorige winter heb ik na een blessure lang moeten terugvechten en in 2024 heb ik veel gekoerst. In 2025 wil ik gerichter naar bepaalde periodes pieken.”

9. Gianni Vermeersch: 32 jaar, Houthulst

Prof bij AlpecinDeceuninck

Gianni Vermeersch. © Luc Claessen Getty Images

Tijdens de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix van vorig jaar had Gianni Vermeersch een aanzienlijke rol als meesterknecht in de triomftochten van Mathieu van der Poel, zijn kopman bij Alpecin-Deceuninck. In de Hel van het Noorden reed de Klerkenaar bovendien zelf ook nog eens naar een dichte ereplaats. Vermeersch droomt zelf van een zege in Gent-Wevelgem, de topklassieker in eigen provincie en in zijn favoriete trainingsstreek. Toeval of niet, het is ook een van de weinige voorjaarsklassiekers die Van der Poel nog niet op zijn palmares heeft staan. Zou het?

10. Lani Wittevrongel: 20 jaar, Oostkamp

Renster bij Lotto Ladies en studente communicatiewetenschappen

Lani Wittevrongel (links). © BSR Agency Getty Images

Twaalf maanden geleden veroverde de amper 19-jarige Lani Wittevrongel, 1m52 groot, verrassend zilver op het EK baanwielrennen in het onderdeel scratch, de discipline waarin ze twee jaar eerder al Europees kampioene bij de junioren was geworden. Op het podium mocht de Hertsbergse plaatsnemen naast twee gelouterde profrensters, de Française Clara Copponi en de Italiaanse Martina Fidanza. Op 12 februari verdedigt Wittevrongel in Heusden-Zolder haar Europese titel. Haar voorbereiding verliep voorlopig naar wens, want tijdens de kerstperiode veroverde ze drie gouden medailles op de Belgische pistekampioenschappen in Gent: in de afvalling, de ploegkoers (met Katrijn De Clercq) én in het omnium.