Shari Bossuyt wil niet in beroep gaan tegen dopingstraf: “Heb er de kracht en centen niet voor”

Shari Bossuyt heeft “gewoonweg de kracht en de centen niet” om in beroep te gaan tegen de schorsing van twee jaar die ze kreeg na haar positieve dopingtest. De 23-jarige renster uit Bellegem bevestigde haar dopingstraf donderdagavond zelf via sociale media.

Bossuyt leverde de positieve controle af op 19 maart vorig jaar na de derde etappe in de Ronde van Normandië in Caen, die ze had gewonnen. In haar urine werden bij de test, uitgevoerd door het Franse antidopingagentschap AFLD, sporen van letrozole metabolite gevonden. Ze schreeuwde nadien haar onschuld uit en verklaarde het product nooit bewust te hebben gebruikt – iets wat het AFLD nota bene zelf erkent.

Vechten tegen bierkaai

Bossuyt laat weten dat ze tegen de sanctie beroep kan aantekenen. “Maar ik heb hier gewoonweg de kracht en de centen niet voor”, schrijft de renster op sociale media. “Het gevoel om te moeten vechten tegen de bierkaai, de nachten van slapeloosheid door continu te piekeren en mij financieel pijnigen door nog eens tienduizenden euro’s te moeten uitgeven aan een reeds verloren zaak, maken dat ik besloten heb om het hierbij te laten.”

“Niemand lijkt te beseffen wat een impact dit heeft op iemands mentale gezondheid. Mijn olympische droom is kapot en iedere dag moet ik rondlopen met de stempel van dopingzondaar. Het is bijna niet te dragen”, aldus Bossuyt die zich wel voorneemt om “sterker terug te komen”.