Stan Dewulf en Yves Lampaert in WK-selectie

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft dinsdagvoormiddag in de gebouwen van Belgian Cycling in Tubeke zijn selecties bekendgemaakt voor de wereldkampioenschappen wielrennen van volgende maand in het Australische Wollongong (18-25 september). In de selectie Stan Dewulf uit Wevelgem en Yves Lampaert uit Ingelmunster.

Opvallend, in de achtkoppige selectie van de bondscoach voor de wegrit bij de mannen, waarmee het WK op zondag 25 september afsluit, is er geen plaats voor Dylan Teuns, in het voorjaar nog winnaar van de Waalse Pijl.

De bondscoach opteert voor Nathan Van Hooydonck, Jasper Stuyven, Pieter Serry, Yves Lampaert, Quinten Hermans en Stan Dewulf in steun van Wout van Aert en Remco Evenepoel, de twee Belgische kopmannen met wie ons land Down Under op jacht gaat naar goud.

Yves Lampaert droeg even de gele trui in de Tour de France van afgelopen zomer. © Belga

Jasper Philipsen, voormalig olympisch kampioen Greg Van Avermaet, Dries Van Gestel en Louis Vervaeke zijn de reserves. Evenepoel en Lampaert werken ook de tijdrit af.