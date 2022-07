Familie van Stan Dewulf als één blok achter hun Tourdebutant: “Twee weken met mobilhome naar Tour”

Stan Dewulf (24) staat vandaag in het Deense Kopenhagen voor de allereerste keer aan de start van de Ronde van Frankrijk. De renner van AG2R Citroën groeide op in Stavele, maar woont tegenwoordig samen met zijn vriendin Kayla van der Lint in Gent. Wij zochten zijn ouders en zijn jongste broer Fons op in het gezellige West-Vlaamse dorpje om zo een beter beeld over Stan te krijgen.

In het kleine, maar bruisende Stavele spreken we af met de ouders van profwielrenner Stan Dewulf. Na een uitstekende Dauphiné – in dienst van kopman Ben O’Connor – kreeg Dewulf de voorkeur op voormalig olympisch kampioen Greg Van Avermaet. Hij maakt vandaag zijn debuut in de Ronde van Frankrijk. Een droom die werkelijkheid wordt voor onze provinciegenoot, die pas op zijn veertiende gestart is met de wielersport. “Stan was al altijd gepassioneerd door het wielrennen, maar is pas op latere leeftijd gestart met koersen”, vertelt mama Els (54).

“Stan heeft er maandenlang alles aan gedaan om klaar te zijn voor deze Tour”

“Op zijn veertiende kocht hij een koersfiets met zijn spaarcenten. Het was niet de bedoeling om wedstrijden te rijden, maar Stan wou gewoon af en toe eens een tochtje maken. Pas toen een papa van een van zijn vrienden hem contacteerde om een koers in Abele te rijden, ging de bal aan het rollen. Ze waren nog te jong om deel te nemen, maar omdat het seizoen bijna ten einde was, mochten ze toch aan de start verschijnen. Zijn schoonmama zei toen al lachend dat ze zeker zou gaan kijken als Stan ooit de Tour de France zou rijden. Iedereen lachte eens, maar zoveel jaar later is het hem toch gelukt. Wij zijn superfier op hem. Na die eerste wedstrijd bleven Stan en zijn vriend koersen en hing hij zijn voetbalschoenen aan de haak.”

Drie broers

Dat Stan meer kon dan een ander, was in het prille begin van zijn carrière nog niet duidelijk. “Hij bereikte zo goed als altijd de finish, maar hij was allesbehalve een veelwinnaar”, vertelt papa Koen (56). “In zijn eerste jaar won hij geen enkele wedstrijd. Pas als tweedejaarsnieuweling mocht hij het zegegebaar maken. Stan kwam toen als eerste over de streep in Zandvoorde. Na die overwinning was de trein wel vertrokken en schreef hij nog enkele mooie wedstrijden op zijn naam.”

“Hij won zelfs elf koersen dat jaar”, vult broer Fons (17) aan. Hij is de jongste van vier broers, met naast Stan ook nog Flor (22) en Gust (19). Voor Stan bij de beloften van Lotto terechtkwam, verdedigde hij in de juniorencategorie de kleuren van het Zannata-Lotto Cycling Team Menen. Bij Lotto werd hij prof, maar vorig jaar koos hij voor een nieuw avontuur bij het Franse AG2R Citroën. “In het begin was het aanpassen, omdat de manier van werken anders is”, weet Els. “Maar nu voelt hij er zich thuis. Stan vond het jammer dat hij de deur bij Lotto achter zich dicht trok, maar hij koos voor zekerheid.”

Acht uitverkorenen

Koen en Els hoopten dat Stan bij de selectie voor de Tour zou zitten, maar zeker waren ze niet. “Als hij er nu niet bij was, hoopte ik dat Stan er volgend jaar aan de start kon verschijnen”, aldus Els. “Ik had ook niet verwacht dat ze Greg zouden thuislaten, maar voor Stan is dit een prachtig moment.”

Ook Koen is blij voor zijn zoon. “Hij kreeg de kans van de ploeg om zich voor te bereiden op de Tour en dan hoop je natuurlijk dat hij bij de acht uitverkorenen zit. Stan heeft er maandenlang alles aan gedaan om klaar te zijn. Gelukkig mag hij deelnemen, want door het wegvallen van de Benelux Tour zijn er weinig alternatieven. Als je je maandenlang in het zweet werkt om dan de Ronde van Polen te moeten rijden… Hij wist natuurlijk dat er ook een kans was dat hij niet geselecteerd zou worden, zo realistisch is hij wel.”

Hectisch BK

AG2R Citroën heeft met Ben O’Connor een podiumkandidaat in zijn rangen, maar Dewulf lijkt af en toe zijn eigen kans te mogen gaan. Afgelopen zondag bewees hij alleszins zijn topvorm op het Belgisch kampioenschap in Middelkerke. “Ik hoopte dat hij Vanmarcke en Stuyven zou kunnen volgen in de ontsnapping, maar het vat was wat af”, weet Koen. “Toch reed hij een knappe wedstrijd. Voor ons was het een hectische dag, want we stonden met drinkbussen langs de kant en konden de koerssituatie moeilijk volgen.”

Geen risico’s

Voor Els was het vooral belangrijk dat hij heelhuids binnenkwam. “Ik vertelde hem voor de wedstrijd dat hij geen risico’s moest nemen met het oog op de Tour. Als je ziet hoe zwaar Philipsen viel op de tramsporen… Het had ook erger kunnen aflopen voor hem. In de Tour zal Stan zeker en vast wel eens ten aanval trekken en zo een rit proberen te winnen. Hij zal O’Connor moeten bijstaan, maar ook niet iedere dag. Wij gaan twee weken naar Frankrijk met de mobilhome om Stan aan te moedigen.”

Volgens Stan zijn jongste broer Fons staat een klassieker winnen hoger aangeschreven dan een Tourrit. “In de voorjaarsklassiekers heeft hij zich nog nooit echt kunnen tonen. Vorig jaar had hij corona en daar heeft hij enorm van afgezien. Dit seizoen kreeg hij na Parijs-Nice de griep en kon hij zich opnieuw niet meten met de absolute kleppers. We hoopten op meer na een uitstekend najaar, maar ziekte gooide dus roet in het eten.”

Corona

Om af te sluiten vragen we ons af wat papa Koen en mama Els de ex-winnaar van Parijs-Roubaix bij de beloften nog toewensen in de toekomst. “Ik hoop dat hij nog een paar stappen voorwaarts kan zetten en de absolute kopman kan worden in de klassiekers”, vertelt Koen. Els laat dan weer haar moederhart spreken. “Ik wil dat hij zo weinig mogelijk valt en niet meer ziek wordt. Hij heeft zijn nodige portie pech al gehad. Hopelijk blijft hij in de Tour gespaard van een coronabesmetting, want de schrik zit er wel in. Stan is zeer voorzichtig op dat vlak, maar je hebt het natuurlijk niet altijd zelf in de hand.”