Profwielrenner Harm Vanhoucke opent zijn seizoen in Ronde van Oman: “Hoogtestage deed me goed”

Harm Vanhoucke opent dit weekend zijn seizoen in de Ronde van Oman. De 26-jarige profrenner van Lotto-Dstny mikt meteen op een mooie prestatie. “Adam Yates is topfavoriet, maar deze wedstrijd ligt me.”

Harm Vanhoucke is net in Zaventem geland en met de auto op weg naar Moorsele na zijn hoogtestage op de Teide in Tenerife. “Ik ben blij dat ik even thuis ben. In december vertoefde ik vaak in Calpe en ook in januari was ik amper in België. Ik ben gelukkig dat ik nu een dag of drie met mijn vrouw en kindje van wat rust kan genieten. Daarna wacht de Ronde van Oman, mijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen.”

Evenknie van Bernal

Op zijn 26ste heeft Vanhoucke al een hele weg achter de rug. Intussen is het al bijna zeven jaar geleden dat de naar Moorsele uitgeweken Aalbekenaar voor de eerste keer naam en faam maakte als klimmer. Als eerstejaarsbelofte won Vanhoucke in 2016 immers een bergrit in de prestigieuze Tour de Savoie Mont Blanc en zette hij in het najaar de Ronde van Lombardije voor beloften naar zijn hand. In 2017 volgde de bevestiging met ritwinst in de Giro della Valle d’Aosta en podiumplaatsen in de Ronde van de Isard, de Vredeskoers en diezelfde Tour de Savoie Mont Blanc. Bergop was Vanhoucke zelfs geregeld (bijna) de evenknie van het nieuwe Colombiaanse wonderkind Egan Bernal, die twee jaar later zelfs al de Tour zou winnen.

Vanhouckes overstap naar de profs, op 1 juli 2018, verliep echter niet probleemloos. Hij sukkelde met de gezondheid en het duurde even vooraleer hij, met de steun van zijn coach Paul Van Den Bosch, zijn beste niveau terugvond. In het coronajaar 2020 boekte Vanhoucke ei zo na een ritzege in de Giro op de Etna-vulkaan en ook in 2021 strandde de toenmalige renner van Lotto-Soudal op een zucht van ritwinst op Italiaanse bodem, ditmaal in de etappe over de onverharde Strade Bianche-wegen. In 2022 speelde Vanhoucke in de Giro dan weer een cruciale rol bij de ritzege van ploegmaat Thomas De Gendt in Napels.

Goed parcours

Ook in kleinere rittenkoersen, zoals de Tour de l’Ain, de Ronde van Turkije en de Sibiu Cycling Tour in Roemenië, liet Vanhoucke de voorbije jaren van zich spreken. Ook deze Ronde van Oman moet hem liggen. “Ik ben tevreden met het parcours. Daarna volgt de UAE Tour. Het is ideaal om die twee koersen aan elkaar te koppelen. Het zijn wedstrijden die me goed liggen. In Oman is het iets lastiger dan in de Emiraten, maar ook daar heb je twee aankomsten bergop. De conditie is vrij goed. Ik heb een prima winter achter de rug en was nooit ziek. Vooral de hoogtestage op de Teide was de ideale prikkel om het seizoen mee aan te vatten. In het verleden presteerde ik telkens goed na zo’n periode op grote hoogte. Sommige renners krijgen een terugval, maar bij mij is dat nog nooit gebeurd. Mijn trainer, Jeroen Dingemans, vertelde me dat Adam Yates op de deelnemerslijst van Oman staat. Hij wordt in principe de topfavoriet. Het eindklassement is mijn doel, al telt deze rittenkoers sowieso enkele ritten die me goed liggen. Ook een ritzege mag ik dus ambiëren, al zal het niet evident zijn om iemand als Yates te verslaan. Na een winter weet je echter nooit waar iedereen staat.”

Ritzege in grote ronde

Na goed zes seizoenen bij de profs kent Vanhoucke zijn plaats. “Ik kende een moeilijk begin en ook 2023 (hij maakte in augustus de overstap van DSM naar Lotto, red.) verliep niet zo goed, maar ik kende ook enkele goeie jaren. Intussen ben ik weer naar mijn beste vorm aan het toegroeien en dus hoop ik opnieuw mee te strijden voor een ritzege in een grote ronde en een mooi klassement in rittenkoersen van een week. Dat is ook waar mijn ploeg naar streeft. Een dichte klassering in een grote ronde is vooralsnog te hoog gegrepen. Voor mij is het moeilijk om drie weken constant voorin te rijden en de focus te behouden. Misschien lukt dat mij in de toekomst wel, maar laat me eerst beginnen met een rit te winnen.”

Dat zal wel niet in de Giro van 2024 gebeuren, want Lotto-Dstny rijdt daar dit jaar niet. “Ik heb de Giro al een paar keer gereden en heb het daar een beetje gezien met het slechte weer. Erg vind ik het dus niet. Bovendien zijn er in die periode heel wat andere mooie wedstrijden, zoals de Ronde van Romandië en de Ronde van Hongarije. De Vuelta staat dit seizoen wel weer op mijn programma. In functie van de Dauphiné trek ik in mei samen met de Tourrenners op hoogtestage naar de Sierra Nevada en als voorbereiding op de Vuelta wacht nog een derde hoogtestage in Andorra”, besluit Harm Vanhoucke.