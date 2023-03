Organisatie GP Monseré zit met wrange nasmaak na heisa rond fotofinish, Lotto dient klacht in

De Australiër Caleb Ewan werd zondag in eerste instantie uitgeroepen tot winnaar van de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré in Roeselare (1.1). Even later ging de zege uiteindelijk toch naar Gerben Thijssen. De wedstrijdcommissarissen hadden langdurig de fotofinish bekeken en die gaf het voordeel aan de Limburger in een millimetersprint. Het organisatiecomité bleef achteraf met een wrang gevoel achter. Lotto-Dstny heeft nu een officiële klacht ingediend.

“Wij kunnen in heel deze zaak niets doen”, zei organisator Rino Vandromme. “Het bepalen van de uitslag en de werking van de fotofinish is in handen van Belgian Cycling. Toch kregen wij een pak negatieve berichten over ons heen. Natuurlijk is het jammer dat een wedstrijd, die zo goed verliep, op zo’n manier moet afgesloten worden. Dat het zo close was tussen Gerben Thijssen en Caleb Ewan is een wedstrijdsituatie waaraan niemand iets kan doen. Dat was ook de reden waarom de podiumceremonie dermate lang op zich liet wachten. De jury deed er alles aan om in eer en geweten de juiste winnaar aan te duiden.”

Lotto dient klacht in

Ondertussen blijft Caleb Ewan overtuigd dat hij de sprint won. Hij deelde enkele foto’s op Twitter. “Als iemand een duidelijk beeld heeft van Gerben Thijssen die me verslaat, dan zou ik me al beter voelen.”

Lotto-Dstny heeft nu ook een officiële klacht ingediend bij de UCI over de uitslag. Er is volgens Lotto-Dstny nog geen duidelijk bewijs dat Gerben Thijssen voor Caleb Ewan de finishlijn overschreed. De ploeg vraagt om duidelijkheid aan de UCI. In het geval dat er geen duidelijkheid komt, kunnen er twee winnaars uitgeroepen worden.

I kinda think I won. Thoughts? pic.twitter.com/Oaa2sK9obJ — Caleb Ewan (@CalebEwan) March 5, 2023



Here’s another one. If anyone’s got photo of big G clearly beating me it would actually make me feel a bit better to be honest🙈 pic.twitter.com/Zko46pUQI6 — Caleb Ewan (@CalebEwan) March 5, 2023