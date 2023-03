Gerben Thijssen verslaat Caleb Ewan in millimetersprint in GP Monseré, drie West-Vlamingen in top tien

Gerben Thijssen: “Ongelooflijk dat ik Ewan kan verslaan”

Gerben Thijssen won zondag in een millimetersprint de GP Monseré. De renner van Intermarché-Circus was in Roeselare een fractie sneller dan de Australiër Caleb Ewan (Lotto Dstny).

“Dat ik hier kan winnen, is echt fantastisch. Ik dacht eerst dat ik tweede was geworden, maar blijkbaar hebben ze na het bekijken van de fotofinish gezien dat ik toch als eerste over de eindmeet reed. Dat ik Caleb Ewan kan kloppen is reuze. Ik reed onlangs nog de UAE Tour maar dat was een tegenvaller. Ik heb daar niet de resultaten kunnen boeken die ik wou. Ik zat daarop mentaal wat in een dipje. Ik pompte me echter op en kwam met vertrouwen naar deze wedstrijd. Ik was afgelopen week echt wel goed op training.”

Vorig jaar was Thijssen driemaal aan het feest, in de Vierdaagse van Duinkerke, de Ronde van Polen en de Gooikse Pijl. In Roeselare is de eerste binnen dit seizoen.

“De ploeg heeft ongelooflijk veel vertrouwen in mij. Dat was vandaag ook het geval. Mijn ploeggenoten gaan echt door het vuur voor mij. Dit maakt me zo gelukkig. Iedereen heeft vandaag zijn bijdrage tot mijn zege geleverd. Dit is een overwinning voor de gehele ploeg. Het is ongelooflijk dat ik iemand als Caleb Ewan, een van de snelste mannen in de wereld, kan kloppen”, aldus Thijssen.

Er werd stevig gebikkeld in aanloop naar de eindmeet. “Mijn sportdirecteur Dimitri Claeys had me gezegd dat ik sowieso het wiel moest pakken van Ewan als het tot een massasprint kwam. Dat deed ik ook. En ik zou me niet zomaar laten opzij zetten. Er kwamen wel wat mannen kwakken maar ik stond mijn plaatsje niet af. Uiteindelijk kwam ik naast Ewan en haalde ik het met miniem verschil. Maar dat is genoeg om te winnen.”