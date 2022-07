Ook familie van Yves Lampaert in de wolken door gele trui: “We zijn euforisch!”

“Zot gewoon!” Ook zijn eigen familie kan niet geloven wat Yves Lampaert vandaag uit zijn benen schudde. De Ingelmunsterse boerenzoon pakte geel in de Tour en verbaasde zo de hele wereld. “We zijn allemaal euforisch”, zo laat zus Saghine weten.

“Wat kan ik zeggen?!” Ook zus Saghine stond heel even met de mond vol tanden toen niemand minder dan haar broer Yves de gele trui pakte. “Dit had ik in geen honderd jaar zien aankomen … Ik was zelfs niet eens aan het kijken. Ik ben vandaag met mijn collega’s van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt op teambuilding. Toen ik berichtjes begon te krijgen, ben ik toch beginnen kijken op mijn telefoon. Zot gewoon!” (lacht)

Wim Opbrouck

En bovenop de Poelberg zag Saghine wat niemand had verwacht: Yves Lampaert was sneller dan topfavoriet Wout van Aert en dan wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna. Lampi bleef ook tot de allerlaatste rijder in de hot seat zitten en mocht in tranen naar het podium. De Ingelmunsterse boerenzoon schrijft geschiedenis: hij wint de proloog in deze Ronde van Frankrijk en pakt de allereerste gele trui. “Echt fantastisch is dat”, glundert zijn zus. “Ongelooflijk! Hoe mooi kan het zijn?!”

Saghine was vorig jaar Ambassadeur van West-Vlaanderen, samen met Wim Opbrouck. “Wim stuurde me ook al berichtjes! Echt super dat ook hij zo enthousiast is, net als de rest van onze provincie, denk ik.” (lacht)

Roubaix-rit

Haar broer had Saghine enkele uren na de overwinning nog niet gehoord. “Yves zal daar het ene interview na het andere aan het geven zijn. Ik stuur zeker nog een berichtje, maar ik denk dat ik hem morgen pas zal horen.” Met haar ouders en andere broer Jens had ze wel al contact. “We zijn allemaal euforisch! We kunnen niet gelukkiger zijn.”

En nu? Geel tot en met de Roubaix-rit en daar nog eens stunten? “Wie weet. Maar het is nu al zo straf … Ik ga woensdag alleszins kijken met de supportersclub Forza Lampaert, maar de Tour kan voor ons al niet meer stuk. En voor de rest: vanavond zak ik zeker nog eens af naar café Den Bockor in Ingelmunster. Daar zal het ook wel feest zijn!”