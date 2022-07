Nico Mattan, ex-proloogspecialist en 22ste in de Tour van 2000: “Carrière Lampaert voor 90 procent geslaagd”

Ritwinst én de gele trui voor Yves Lampaert in de Tour: we kunnen het nog altijd niet zo goed geloven. Maar het is wel degelijk gebeurd. Ook ex-profrenner en streekgenoot Nico Mattan is onder de indruk. “Als hij nu ook nog Parijs-Roubaix kan winnen, is zijn carrière 100 procent geslaagd.”

1. Nico, wat is er jou van de tijdritzege en gele trui van Yves Lampaert in deze Tour bijgebleven?

“Dat niemand gedacht had dat hij die tijdrit zou winnen. Yves zelf ongetwijfeld ook niet. Filippo Ganna is bijvoorbeeld een betere tijdrijder, maar hij nam minder risico’s, vond ik. Yves nam die wel. Hij heeft zijn bochten voluit genomen. Chapeau! Dit zal hij nooit meer meemaken. Neen, de kans dat een West-Vlaming ooit nog eens de openingstijdrit in de Tour wint en de gele trui verovert, is klein. Misschien over een jaar of twintig nog eens?”

2. Jij was ook een specialist in het werk tegen de klok. Vind je het niet jammer dat je nooit een tijdrit in de Tour hebt gewonnen?

“Ik kon niet wat Yves kan. Ik was een proloogspecialist. In Parijs-Nice heb ik zo twee keer kunnen winnen, maar dat ging telkens over een tijdrit van vijf tot zes kilometer en telkens met een beklimming van zo’n kilometer in het parcours. Daar maakte ik het verschil. Vergelijk het met die klim van vorige week, de Cap Blanc-Nez in de rit naar Calais, waar Wout van Aert demarreerde. Dat was ook het type helling dat mij uitstekend lag. Daar had ik Van Aert misschien kunnen volgen. Ik had het geluk dat ik in Parijs-Nice twee keer het perfecte tijdritparcours voorgeschoteld kreeg. In de Tour was dat nooit het geval.”

3. Is de carrière van Lampaert al geslaagd?

“Wanneer is je carrière geslaagd? Nooit, hé. Is de carrière van Julian Alaphilippe geslaagd? Is mijn carrière geslaagd? Die van Johan Museeuw? Die van Tom Boonen? De mensen en de media zijn altijd zo kritisch. Yves is geen Museeuw of Boonen. Hij haalt alles uit zijn carrière. Voor mij is die al voor 90 procent geslaagd. Als hij nog één koers kan winnen, is dat Parijs-Roubaix. Dan is zijn carrière 100 procent geslaagd. Eigenlijk had hij die koers al twee keer moeten winnen. Het is dus mogelijk.”