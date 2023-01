Manager Patrick Lefevere blijft ook in 2023 ambitieus

Soudal-Quick Step heeft vrijdag in Plopsaland De Panne zijn wensen uit de doeken gedaan voor het nieuwe seizoen. De wielerformatie van Patrick Lefevere won vorig seizoen 47 wedstrijden, een pak minder dan de 65 van 2021, en toonde zich daarmee voor het eerst sinds 2012 niet de best scorende ploeg van het jaar. In 2022 ging het team door het leven als Quick Step-Alpha Vinyl, dit jaar prijkt er met Soudal een nieuwe titelsponsor op de truitjes. De ploeg begint aan zijn 21ste seizoen en de ambitie blijft overeind.

“Het wordt lastig om een memorabel jaar te herhalen”, aldus teammanager Patrick Lefevere in De Panne. “Het begin was moeilijk in het voorjaar met veel zieke renners en minder overwinningen, maar we bewaarden de kalmte en met Luik-Bastenaken-Luik wonnen we in april wel een Monument. Het was een goed jaar: we wonnen klassiekers, ritten in een grote ronde, eindwinst in grote ronde en het wereldkampioenschap.”

Klassiekers en grote rondes

Voor 2023 blijft de ambitie overeind. “Je mag terugdenken aan 2022, maar het verleden ligt achter ons. Nu moet je vooruit blikken en ik blijf ambitieus. Dit is een team dat wil winnen, overal, in de klassiekers en in grote rondes.”

De ploeg zag vijf renners vertrekken: Iljo Keisse en Meulebekenaar Stijn Steels gingen met pensioen, Mark Cavendish is nog steeds op zoek naar een ploeg. Mikkel Honoré koerst voortaan voor EF Education-Easypost en Zdenek Stybar verkaste naar Team Jayco Alula.

Drie nieuwkomers

Slechts drie renners kwamen er bij: Belgisch kampioen Tim Merlier, Jan Hirt en Casper Pedersen. Er was weinig budgettaire ruimte, in 2024 hoopt de teambaas meer speelruimte te hebben om de ploeg te versterken.

Uithangborden zijn Remco Evenepoel, winnaar in de Vuelta en Luik-Bastenaken-Luik, en tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe.

Ook sprinter Fabio Jakobsen en Kasper Asgreen, die in 2021 de Ronde van Vlaanderen en de E3 Harelbeke won, zijn speerpunten.