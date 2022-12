Stijn Steels hangt koersfiets aan de wilgen: “Toen B&B stopte, wist ik hoe laat het was”

Stijn Steels (33) heeft maandag zijn wielerpensioen aangekondigd. De Meulebekenaar is eind deze maand einde contract bij Quick-Step Alpha Vinyl en vond geen nieuwe ploeg voor volgend seizoen. Ook een zware val op de Zesdaagse van Gent vorige maand zat daar voor veel tussen. Steels was de afgelopen jaren een gewaardeerde knecht in het peloton.

Steels reed de voorbije drie seizoenen bij Quick-Step, maar kreeg bij de ploeg van Patrick Lefevere geen contractverlenging. Hij moest daarom op zoek naar een nieuwe ploeg, maar werd in die zoektocht allesbehalve geholpen door een zware val tijdens de Zesdaagse van Gent. Daarbij liep hij een longkneuzing, drie gebroken ribben en twee gebroken wervels op. Hij stond op dat moment naar eigen zeggen dicht bij een contract, maar de ploeg in kwestie liet kort na de val weten dat de kans op een contract erg klein geworden was. Nadat eerder deze maand ook de B&B-ploeg ophield te bestaan, werd het al helemaal moeilijk voor Steels.

Dat besefte de nuchtere Steels ook zelf. Hij besloot daarom om de zoektocht naar een nieuwe ploeg te staken en zijn fiets aan de wilgen te hangen. “Een verrassing is het eigenlijk niet”, reageert hij. “Eens ik wist dat het verhaal van B&B zou stoppen, was het voor mij duidelijk dat het ook voor mij gedaan zou zijn. Ik was voordien nog rustig aan het heropbouwen en fietste terug al een beetje op de rollen na mijn val van enkele weken geleden, maar sinds ik het bericht kreeg van B&B heb ik eigenlijk zelfs niet meer getraind.”

Steels kondigde het nieuws van zijn wielerpensioen maandag zelf aan in een Instagrampost. “Tijd om het einde van mijn professionele wielercarrière aan te kondigen”, schreef hij onder de post. “Toen mensen mij als kind vroegen wat ik wilde doen als ik groot was, antwoordde ik altijd ‘topsporter’. Het feit dat ik uiteindelijk ook zoveel jaar het leven heb kunnen leiden dat ik altijd gewild heb, maakt me erg trots.”



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

“Wielrennen op een hoog niveau vraagt veel opofferingen, niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn vriendin, familie en vrienden. Ik kan hen dan ook niet genoeg bedanken voor alles wat ze voor mij gedaan hebben. Ook een grote shout-out naar alle ploegmaats, stafleden en fans die me al die jaren steunden. Je kan het enkel zolang volhouden als je samen plezier hebt en als je weet dat je op elkaar kunt rekenen in goede en in kwade dagen.”

Toekomst nog onduidelijk

Hoewel zijn rennerscarrière er nu misschien vroeger dan gepland opzit, blijft Steels niet bij de pakken zitten. “Ik ben al vooruit aan het kijken en begon zelfs al met jobcoaching”, lacht Steels. “Het eerste wat die vrouw me echter zei was dat ik mijn tijd moest nemen. Ik probeer nu daarom eigenlijk dagelijks met iemand te spreken die me ooit geïnspireerd heeft. Maar wat ik precies ga doen, zal nog een zoektocht bezig. Maar goed, dan zijn we toch ook bezig hé!” In een interview in deze krant begin deze maand gaf Steels aan open te staan voor een job in de wielrennerij. Al hield hij toen ook nog alle opties open. “Er zijn jobs genoeg in de wereld”, klonk het toen optimistisch.

Het valt op dat Steels ondanks zijn al dan niet gedwongen wielerpensioen ook nu niet neerslachtig is. “Ik heb allesbehalve een wrang gevoel”, zegt hij. “Toen collega’s op stage vertrokken, deed het me op zich weinig, terwijl ik dat vroeger net het allerleukste vond. Misschien was dat wel een teken dat het op was. Ik kan nu vrij gemakkelijk aanvaarden dat het erop zit. Waarschijnlijk omdat ik na die val in de Zesdaagse een klik gemaakt heb in mijn hoofd. Al zal het wel nog pieken eens de voorjaarsklassiekers eraan komen.

Lees meer: Carrière Stijn Steels hangt aan zijden draadje na zware val in Zesdaagse: “Zo wil niemand afscheid nemen”