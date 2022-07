Johan Museeuw, de laatste West-Vlaamse winnaar op de Champs-Elysées: “Van Aert moet geen tussensprints doen”

Drie keer eindigde Johan Museeuw (56) tijdens zijn carrière als tweede in het puntenklassement van de Tour. Vanaf vandaag doet Wout van Aert drie weken lang een gooi naar de groene trui. Met succes? “Van Aert ken zoveel punten pakken in het midden- en hooggebergte dat hij niet aan die tussensprints hoeft mee te doen.”

1. Wat verwacht je van de Tourstart in Denemarken?

“Ik was er dit jaar een week met de Ronde van Vlaanderen. Denemarken is een wielerland in opkomst. Een land waar enorm veel gefietst wordt. Met de koers, de gravelfiets en de gewone fiets. Het wordt een technische proloog en de twee ritten in lijn zijn zoals ze horen te zijn in de eerste dagen van een grote ronde: haalbaar voor elke prof.”

2. Hoe groot is de kans dat Wout van Aert geel en groen draagt?

“De tussensprints zijn minder belangrijk geworden. Als je etappes wint of altijd voorin eindigt, doe je sowieso mee. Ik zie Van Aert stelselmatig opschuiven. Dat hij ook in het midden- en zelfs het hooggebergte punten kan pakken, is een groot voordeel. Daardoor kan hij de tussensprints laten voor wat ze zijn. En die etappe van komende woensdag naar Arenberg is, net als Mathieu van der Poel, op zijn lijf geschreven, als hij tegen dan die groene trui tenminste al niet in zijn bezit heeft.”

3. Hoe hard kijk je uit naar die rit over de wegen van Parijs-Roubaix?

“Als renner zou ik dat graag gehad hebben, maar ik had de pech dat ik zo’n etappe nooit zelf heb mogen meemaken. Ik zou er wild van geweest zijn. Maar als ex-renner bekijk ik de wielersport vanuit een neutrale bril en dan zeg ik: het hoeft niet. De Tour is al zo hectisch. Het wordt een enorme stressdag voor renners, ploegleiders, mecanicien en ander personeel. Maar als wielerliefhebber ga ik wel met veel plezier die rit volgen. Ik heb het parcours trouwens verkend. Die ene strook in dalende lijn moest er van mij wel niet in. Als het nat ligt, zullen we vreemde taferelen te zien krijgen.”

4. De dag ervoor is er ook al de rit langs de Opaalkust, met aankomst in Calais. In 1994 won je er met GB-MG de ploegentijdrit en veroverde je de gele trui. Hoe goed ken je die streek?

“Als recreatieve fietser trek ik er graag naartoe, om dan erna in La Marie Galante, in Audresselles, fruits de mer te gaan eten. Dat vind ik geweldig. De Opaalkust is voor ons, West-Vlamingen, een regio die niet ver ligt. Je hebt er prachtige landschappen en het is er heel pittig om te fietsen. Ik heb daar een toer van 80 km met bijna 2.000 hoogtemeters. Dinsdag wordt dus ook een etappe om in de gaten te houden. Als er wind staat, kan er iets gebeuren. Veel ploegen zullen al met de kasseirit van woensdag in hun gedachten zitten, maar in de Tour moet je elke dag aandachtig zijn. Dit is ook een rit die Wout van Aert geweldig goed ligt.”

5. Wie wint de Tour?

“Zonder tegenslag wint Pogacar voor de derde keer op jonge leeftijd. Zo’n renner heb ik tijdens mijn carrière nooit meegemaakt. Hij komt naar de Ronde van Vlaanderen en had meteen kunnen winnen. Op termijn komt hij ook naar Parijs-Roubaix om te winnen.”