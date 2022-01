Hopen op West-Vlaams goud bij beloften en junioren

Dertig medailles vallen er zondag in het militair domein in Lombardsijde te verdienen. Het goud bij de profs is weggelegd voor Wout van Aert, maar wat met de andere medailles? Bondscoach Sven Vanthourenhout maakt voor ons een grondige analyse: van dames nieuwelingen tot elite zonder contract.

Meisjes nieuwelingen: geen medaillekansen

(zaterdag om 10 uur)

Vanthourenhout: “Shanyl De Schoesitter lijkt degene die zeker voor winst zou moeten meedoen, maar voorts kijk ik uit naar Fleur Van de Vyver. Van West-Vlaamse zijde mag men mij verrassen.”

Meisjes junioren: geen medaillekansen

(zaterdag om 11 uur)

Vanthourenhout: “Ook dit is een heel moeilijke categorie om te beoordelen, want de meisjes moeten meestal bij de elite aantreden. Maar de betere rensters blijven wel de betere rensters. In principe steekt Xaydee Van Sinaey erbovenuit. Fleur Moors en Febe De Smedt zullen weerwerk bieden. Ook hier mogen de West-Vlaamse meisjes me verrassen.”

Heren junioren: kans op goud

(zaterdag om 13.45 uur)

Vanthourenhout: “In de Wereldbekermanches zijn er verschillende jongens op het podium geëindigd. Ze zijn elkaar dus waard. Het zal afhangen van het parcours en de vorm van de dag. Op dit moment is Kenay De Moyer de favoriet, maar evengoed wordt Yordi Corsus, Kay De Bruyckere of Niels Ceulemans Belgisch kampioen. Aaron Dockx is Europees kampioen geworden, maar kende een moeilijke kerstperiode. Aaron kan zich nu maar beter volledig op het WK richten. Van West-Vlaamse zijde is het uitkijken naar eerstejaars Viktor Vandenberghe. Hij heeft me al een paar keer aangenaam verrast en zou zomaar voor de titel kunnen meedoen. Iben Rommelaere was er begin november ook bij op het EK, maar was toen al niet in beste doen en is sindsdien met gezondheidsperikelen wat op de sukkel.”

Dames beloften: geen medaillekansen

(zaterdag om 15.15 uur)

Vanthourenhout: “Julie De Wilde was de topfavoriete, maar is deze week met de nationale ploeg op stage vertrokken en start niet. Kiona Crabbé is er door een positieve coronatest evenmin bij, dus kijk ik op dit parcours vooral naar Julie Brouwers en Sterre Vervloet. Van West-Vlaamse zijde zie ik niet meteen iemand.”

Dames elite: geen medaillekansen

(zaterdag om 15.15 uur)

Vanthourenhout: “De kloof tussen Sanne Cant, Alicia Franck en Marion Norbert Ribérolle is kleiner geworden, maar ik denk niet dat het zal volstaan om Sanne van de titel te houden. Lotte Kopecky? Dit is niet haar parcours en ze heeft deze winter minder aandacht aan haar veldritcampagne besteed. Van West-Vlaamse zijde zie ik enkel Joyce Vanderbeken, maar het damesveldrijden is zo geëvolueerd dat Joyce niet meer voor de prijzen kan meedoen. Ik zie haar tussen plek vijf en zeven eindigen.”

Eerstejaarsnieuwelingen: kans op zilver of brons

(zondag om 10 uur)

Vanthourenhout: “Arthur Van den Boer steekt erbovenuit en wint waar hij wil winnen. Zonder pech pakt hij goud. Van West-Vlaamse zijde moet er iemand kunnen verrassen. Zeno Durie presteert niet echt regelmatig, maar heeft wel al laten zien dat hij met de fiets kan rijden.” Ook Yoran Ampoorter, Arjen Decroo, Loïc Vanlaere (het neefje van Vanthourenhout) en Emile Vanspeybrouck behaalden deze winter al mooie resultaten.

© BELGA

Tweedejaarsnieuwelingen: kans op zilver of brons

(zondag om 11 uur)

Vanthourenhout: “Axel Van den Broek heeft een streepje voor, maar in deze reeks zou het wel eens spannend kunnen worden. Thorben Allaer zal zijn ding doen. En van West-Vlaamse zijde zie ik vooral Tibo Vancompernolle die in het zand goed voor de dag kan komen.” Ook Matisse Arys, Miel Dekien en Lomme Van Den Meerssche staan met stip.

Heren beloften: kans op goud

(zondag om 13.45 uur)

Vanthourenhout: “Niels Vandeputte heeft een profcontract en is dus verplicht om in de nationale titelstrijd bij de profs te rijden, maar op het WK start hij wel bij de beloften. Dit wordt een spannend BK. Ik ben benieuwd. Thibau Nys won de laatste drie beloftecrossen en heeft een licht streepje voor. Maar ook Jente Michels, Emiel Verstrynge, Joran Wyseure en Gerben Kuypers schat ik heel hoog in. Ik denk dat Joran soms niet beseft hoe hard hij wel met een fiets kan rijden. Voor mij was zijn tweede plaats in Gullegem niet zo’n verrassing. Gerben is zo’n naam die niemand verwacht, maar voor mij is hij een van de outsiders. Hij zou zomaar die Belgische titel kunnen pakken. Dit BK wordt een heel belangrijke afspraak, maar ik mag maar zes beloften voor het WK selecteren en er zijn er zeven of acht die nog aanspraak maken.” Ook ex-crossers Yorben Lauryssen en Jelle Vermoote, in het verleden WK-deelnemer bij de junioren, zijn erbij in Middelkerke. “Die jongens zijn goed bezig op de weg. Ze zullen op dit BK geen hoofdrol spelen, maar ik zie hen wel in de buurt van de top vijf eindigen.”

Elite zonder contract: kans op goud

(zondag om 15.15 uur)

Vanthourenhout: “Yentl Bekaert eindigt af en toe in de buurt van de top vijftien in een elitecross. Er zijn heel weinig elite zonder contract daartoe in staat. Normaal heeft Yentl dus een streepje voor op de rest, maar er is een groot verschil tussen volgen en zelf de cross maken.” Ook Robin Alderweireld, Jonas Degroote en Kenneth Van Compernolle starten.

Heren elite: kans op zilver en brons

(zondag om 15.15 uur)

Vanthourenhout: “Eerlijk? Dan zeg ik dat Wout van Aert met twee minuten voorsprong wint. Als hij geen pech heeft, zal hij na een halve ronde al vertrokken zijn. En als dat niet zo is, zal daar een reden voor zijn. Voor plaats twee ligt alles open.”