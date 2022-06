Het BK van de verrassingen? Graag!

Yves Lampaert en Jens Debusschere zijn zondag de twee West-Vlaamse renners op het BK op de weg in Middelkerke die de Belgische driekleur al eens hebben mogen dragen. Debusschere versloeg acht jaar geleden in Wielsbeke op zijn 24ste ene Tom Boonen. Lampaert bleek in 2018 in Binche slimmer (en sterker?) dan ploegmaat Philippe Gilbert.

Timothy Dupont en Sep Vanmarcke zijn twee andere West-Vlamingen aan de start die al op het BK-podium stonden. Dupont sprintte drie jaar geleden sneller dan Wout van Aert, maar moest wel Tim Merlier voor zich dulden. Vanmarcke van zijn kant werd in 2017 met een kattensprong nog voorbijgeflitst door Oliver Naesen.

Lampaert, Debusschere, Dupont en Vanmarcke waren niet de grootste verrassingen die het BK ooit gekend heeft. Die eer gaat naar enkele illustere voorgangers.

Herinner je je nog hoe Stijn Devolder in 2013 in La Roche-en-Ardenne zijn derde driekleur in zes jaar tijd veroverde, maar niemand zo’n solo had zien aankomen?

Herinner je je nog hoe Sven Vandousselaere in 2012 in Geel naast Boonen en Kristof Goddaert stond te pronken, maar velen zich afvroegen wie die renner van Topsport Vlaanderen eigenlijk was?

Herinner je je nog hoe Jelle Wallays in 2011 in Hooglede-Gits naar brons reed, maar niemand durfde te voorspellen dat hij later Dwars door Vlaanderen, twee keer Parijs-Tours en een rit in de Vuelta zou winnen?

Herinner je je nog hoe veldrijder en huidig bondscoach Sven Vanthourenhout als tussendoortje tweemaal op het BK-podium stond?

“Na het afzeggen van Wout van Aert is Jasper Philipsen de topfavoriet, maar een garantie op winst is dat niet. En al zeker niet op een BK”

Herinner je je nog hoe Michel Vanhaecke drie keer (!) een BK-medaille behaalde, maar nooit Belgisch kampioen op de weg werd?

Herinner je je nog hoe Johan Devos zich in 1992 in Peer als een duivel weerde, maar finaal de duimen moest leggen voor ene Johan Museeuw?

Of nog beter: herinner je je nog hoe karaktermens Paul Haghedooren uit Oostrozebeke in 1985 in Halanzy topfavoriet en wereldkampioen Claude Criquielion in zijn eigen Wallonië de loef afstak?

Kortom, op papier is Jasper Philipsen na het afzeggen van Wout van Aert zondag de topfavoriet, een garantie op winst is dat niet. En al zeker niet op een Belgisch kampioenschap. Als de wind (en de renners) een beetje willen meewerken, beloven De Moeren en de Noordzee ons een spektakelstuk aan te bieden. Het zou wel eens een boeiend BK kunnen worden. Met een verrassende winnaar? Graag!

Geniet er alvast van!