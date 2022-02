Oud-profrenner André Messelis, winnaar van de E3 Prijs in 1962, overleden op zijn 91ste verjaardag

André Messelis is de nacht van woensdag 16 op donderdag 17 februari overleden. Hij was een meer dan begenadigd wielrenner. In 1962 won hij de E3 Prijs in Harelbeke. Het jaar daarvoor lag hij op kop in de Ronde van Spanje toen pech hem kort voor het einde nekte. Zoon Ivan Messelis bleek later een goed veldrijder, kleindochter Charlotte is de partner van de Zwiterse profcoureur Johan Jacobs.

André Messelis werd geboren in Ledegem op 17 februari 1931. Hij trouwde in 1955 met Cecile Mestdagh uit Zonnebeke en woont sinds 1962 in Hooglede. Het was in dat jaar dat hij ook de E3 Prijs won.

Johan (Jacobs) zal tijdens de E3 Prijs in Harelbeke hard zijn best doen om opa trots te maken – kleindochter Charlotte Messelis

Messelis was profrenner van 1955 tot 1969. Hij behaalde 22 overwinningen als prof, waaronder twee veldritten. Hij won de Tour du Nord, de E3 Prijs Harelbeke en het Kampioenschap van Vlaanderen in 1962. Hij droeg in 1961 vier dagen de leiderstrui in de Ronde van Spanje. In de eindstand van de Vuelta werd hij eens 11de (1961) en 12de (1960). “Ik lag op kop toen ik in een put terecht kwam een materiaalpech kende. Zo verloor ik in totaal acht minuten en mocht ik de eindzege vergeten.”

André Messelis na zijn overwinning in Roeselare in 1962 met echtgenote Cecile Mestdagh. © Foto Jules Van Maele

André Messelis mag gerust als de Thomas Degendt van zijn generatie bestempeld worden. Bij internationale wedstrijden op geaccidenteerd terrein liet hij zich telkens zien. Zoon Ivan Messelis (63) stapte in de voetsporen van zijn vader, maar hield het bij het veldrijden. Hij werd nooit prof, maar pakte wel twee Belgische titels bij de liefhebbers.

André en Cecile waren de ouders van twee zonen: Johan (Nadine Vansteelant) en Ivan (Carine Boret). Er is één kleindochter Charlotte Messelis. Zij is de partner Johan Jacobs, zoon van een Belgische pa en een Zwitserse mama. Jacobs was ook veldrijder, maar is nu aan de slag als wegrenner bij het Spaanse Movistar Team. “Johan zal tijdens de E3 Prijs in Harelbeke hard zijn best doen om opa trots te maken”, laat kleindochter Charlotte weten.