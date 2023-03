Otis (8) op het podium bij idool Wout van Aert: “Dag kon niet meer stuk”

De 8-jarige Otis Vandenbussche uit Roeselare kon zijn geluk niet op toen hij zondagochtend bij de start van Gent-Wevelgem in Ieper bij zijn grote idool Wout van Aert werd geroepen. De kleine Otis kreeg daarvoor hulp van zijn oom Niels Van Torre (31), die voor zijn jonge neef een bord maakte met een opvallend opschrift: ‘Wout, mag ik een foto aub?’ Met succes!

“De opa van Otis woont in Ieper en het is een traditie geworden om voor Gent-Wevelgem met de familie samen te komen”, vertelt Niels Van Torre. Zondagochtend trokken Otis, samen met zijn boer Cohen (13), papa Jeroen Vandenbussche en oom Niels naar Ieper om de dag te beginnen met een ontbijt bij opa Dirk.

Karton doorweekt

Na het ontbijt zocht Otis zocht en de rest een mooi plekje op de Grote Markt in Ieper voor de ploegenvoorstelling. “Het was niet evident om het bord de hele tijd in de hoogte te houden. Met de vele regen raakte het karton doorweekt”, zucht Niels.

De actie van Otis en Niels sprong echter goed in het oog. “We hoorden de commentatoren spreken over ons bord en even later kwamen enkele mensen ons zeggen dat we mee naar vooraan mochten. Je kan je wel voorstellen dat Otis onder de indruk was. Ik ook trouwens, want ik had niet de reflex om zelf een foto te nemen. Gelukkig waren er genoeg andere mensen die dat voor ons deden en konden we toch een beeld bemachtigen. Uiteraard gaf Otis zijn idool Wout als winnaar op, maar voor de kleine en ook voor ons kon de dag dan al niet meer stuk.”