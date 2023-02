Niels De Clerck uit Oeselgem kijkt uit naar zijn debuut in de beloftencategorie

Niels De Clerck (18) komt dit seizoen uit in de beloftencategorie. De talentvolle renner uit Oeselgem hoopt opnieuw een stap voorwaarts te zetten.

2022 was een fantastisch jaar voor Niels De Clerck. Dankzij zijn uitstekende resultaten trok hij in WestSprint het prestigieuze regelmatigheidsklassement van deze krant aan het langste eind. “Ik kijk enorm tevreden terug op het afgelopen seizoen”, weet De Clerck. “Ik heb enkele mooie wedstrijden gewonnen en zat zo goed als altijd in de voorste gelederen. Vooral mijn zege in de Ster van Zuid-Limburg zal ik nooit vergeten.”

Volgende week opent de pion van EFC-L&R-AGS zijn seizoen in Gent-Staden. “Concrete ambities heb ik niet. Als eerstejaarsbelofte zal ik hoogstwaarschijnlijk een aanpassingsperiode nodig hebben. Vooral de eerste maanden zullen niet evident worden. Meer kilometers, een hogere snelheid… Maar ik ben gemotiveerd en zie het helemaal zitten. Mijn droom is om profrenner te worden, maar er zijn er meer bij wie het niet lukt dan bij wie het wel lukt. Ik houd de voetjes dan ook zoveel mogelijk op de grond. Deze week rijd ik ook al het clubkampioenschap. Ik zal meteen weten waar ik sta. Ik hoop dit jaar te ontdekken waar mijn voornaamste kwaliteiten liggen. Bij de junioren was ik een uitstekende allround renner.”

Getraind door ex-profrenner

De Clerck wordt getraind door ex-profrenner Thierry De Groote. “Hij heeft voldoende ervaring om mij advies te geven. Ik vertrouw hem volledig. Er is zeker nog progressiemarge bij mij. Ik probeer op mijn voeding te letten en train al goed, maar overdrijven doe ik niet.”

“De vorm is volgens mij wel goed. Met de ploeg zijn we op stage geweest naar Calpe en daar hoop ik in het seizoensbegin de vruchten van te plukken. Er is hard gewerkt geweest. Ik ben klaar om te knallen.” (IVDA)