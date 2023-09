Maxime De Poorter zit met zijn ploeg Tarteletto-Isorex nog tot zaterdag in Marokko

De Belgische continentale ploeg Tarteletto-Isorex kreeg voor hun vertrek naar Marokko nog groen licht om er te koersen. Maar eens ter plaatse kwam het bericht dat de Ronde van Marokko alsnog afgelast werd na de zware aardbeving van een week geleden. De ploeg ging met vijf West-Vlaamse renners naar daar, Hollebekenaar Maxime De Poorter (27) is een van hen.

We bellen Maxime donderdagmiddag. Hij zit op dat moment nog in zijn hotelkamer in Laayoune. De stad vormt de toegangspoort tot de woestijn. Maxime: “Om hier te geraken waren we bijna 24 uur onderweg. Eerst vlogen we naar Agadir en daarna moesten we nog 600 kilometer in een klein busje om tot in Laayoune te geraekn. Toen we op een halfuur van onze eindbestemming waren, kreeg ploegbaas Peter Bauwens de officiële mededeling dat de Ronde van Marokko toch niet zou doorgaan.”

Via Casablanca en Rijsel

In Marokko waren er enkele dagen van nationale rouw na de zware aardbeving. “Uiteraard heb ik alle begrip dat we niet zullen koersen, alleen is de timing pijnlijk. Zeker als je groen licht voor vertrek. Veel andere ploegen waren hier al, want het voorbije weekend is hier wel gekoerst. We dachten misschien dat ze het gingen uitstellen tot begin volgende week. Dan konden we nog zes dagen koersen. Maar intussen is sport en recreatie voor twee weken afgelast en keren we dus weer naar huis.”

“De terugreis is echter pas voor vrijdagavond. Dan vliegen we naar Casablanca en na een nachtje op de luchthaven gaan we van daaruit zaterdagmorgen met het vliegtuig naar Rijsel. Intussen gaan we hier nog enkele duurtrainingen afwerken.”

Turkije

Zo ziet Maxime na Iran en China zijn derde exotische rittenkoers in het water vallen. Maar het koersjaar zit er nog niet op. “Er is sprake dat deze ronde nog naar november zou verhuizen. Verder rijd ik in oktober nog de Ronde van Turkije, waar ik mijn seizoen zal afsluiten. Volgende week geen koers op Marokkaanse wegen dus, maar wel de Textielprijs in Vichte en de kermiskoers in Zwevezele”, aldus Maxime, die ook in 2024 voor de taartjesploeg zal rijden. “Ik ben blij dat de ploeg het vertrouwen in mij behoudt. Het was geen makkelijk jaar, maar de voorbije weken was er beterschap en ik wil in 2024 met een propere lei starten.”