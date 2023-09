Ronde van Marokko dan toch afgelast: “Zo ver tjolen voor niets, maar we begrijpen het wel”

De Ronde van Marokko, die donderdag van start zou gaan, is dan toch afgelast na de aardbeving die het land afgelopen vrijdag trof en al bijna 3.000 mensen het leven kostte. Normaal zou Tarteletto-Isorex, met enkele West-Vlamingen in de rangen, aan de start staan.

Dinsdagavond vertrok Timothy Dupont uit Gistel samen met vijf ploegmaats, onder wie met Maxime De Poorter, Torsten Demeyere, Gianni Marchand en Thomas Joseph nog vier West-Vlamingen, op het vliegtuig richting Marokko voor de tiendaagse rittenwedstrijd. Donderdag zou de Ronde van Marokko beginnen, maar de plaatselijke autoriteiten hebben de koers dit jaar terelfderure dan toch geannuleerd. Dat kregen de renners woensdag te horen.

“Dat klopt, al is er vanavond wel nog een meeting van de ploegleiders en de organisatie”, bevestigt Timothy Dupont (35). De Gistelnaar hoopte na twee etappezeges in de Chinese Tour of Qinghai Lake en een ritoverwinning in de Ronde van Griekenland ook in Marokko zijn snelle benen uit te spelen. “Zover tjolen voor niks is echt frustrerend. Ik begrijp ook wel dat het raar is om te koersen als er zoveel miserie is in de wereld, maar het had dan eerder beslist moeten worden.”

Van de problemen na de aardbeving hebben de renners nog niets gemerkt. De eerste rit zou donderdag gereden worden tussen Laayoune – in de Westelijke Sahara – en de havenstad Tarfaya, op een slordige 800 kilometer van het getroffen gebied rond Marrakech. “Het leven lijkt hier inderdaad zijn normale gang te gaan. Het is momenteel nog onduidelijk wanneer we naar België terugkeren en hoe mijn programma er dan zal uitzien.” (TM/AC)