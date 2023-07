Nieuweling Bas Vandenbulcke uit Ruiselede naar BK wielrennen: “Lat niet te hoog leggen”

Bas Vandenbulcke uit Ruiselede doet als nieuweling mee aan het BK wielrennen. Hij geeft zelf aan dat hij de lat niet te hoog wil leggen voor het kampioenschap.

No stress! De klimkoers in het Luxemburgse Herbeumont was voor Bas Vandenbulcke een uitstekende les. Die dag legde hij voor zichzelf de lat wat te hoog. Waardoor hij in de greep van stress vroegtijdig de strijd staakte. Voor het BK zondag in Hoogstraten blijft hij liever voorzichtig.

“Herbeumont was mijn enige mindere koers dit seizoen”, weet Vandenbulcke. “Ik was mee vooraan, maar plots verzuurden mijn benen. Ik kon bij geen enkel groepje aanpikken. Wat ik nooit eerder meemaakte. Voor de start had ik veel stress. Dat moet ik zondag voor aanvang van het BK in Hoogstraten proberen te vermijden. Ik ga de lat niet al te hoog leggen.”

Gezien zijn uitslagen zal de pion van het Young Cycling Team Middelkerke voor de titel bij de eerstejaarsnieuwelingen tot de favorieten worden gerekend. “Nu Mauro Keppens er niet is, lijken mijn ploegmaats Kyano Cottignies en Matthias Bogaert de voornaamste kanshebbers”, gaat Vandenbulcke verder. “Niet te vergeten ook Joris Jinze, vorige zondag winnaar van de testtijdrit in Borlo.”

Sterke reeks

Ook Bas Vandenbulcke kwam zondag heel dicht bij winst. In de laatste rechte lijn van de kermiskoers in Westrozebeke moest hij enkel Matthis Moyaert en Jasper Verbrugge laten voorgaan. “Twintig meter voor de streep sprintte ik nog op kop, maar dan kwamen Matthis en Jasper over mij”, zucht de Krak van Ruiselede. De voorbije anderhalve maand ging Vandenbulcke, Herbeumont niet te na gesproken, niet uit de top zeven van wedstrijden die hij betwistte.

Bewust liet hij de afwachtingswedstrijd van het Natourcriterium in Roeselare passeren. “Wat het BK betreft hoop ik de top vijf te halen, of als het kan het podium. Ik ben ook nog een beetje bezig met de Topcompetitie. Misschien geraak ik daar nog op het podium.” (HF)