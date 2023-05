Op tweede pinksterdag koerst Jenthe Verstraete in Ingelmunster voor eigen publiek

Het voorjaar van eerstejaarsjunior Jenthe Verstraete (17) werd vooral gekenmerkt door pech, maar na zijn 24ste plaats in de Ronde van Vlaanderen van afgelopen weekend hoopt hij op het goede spoor te zitten en een mooie zomer tegemoet te gaan.

Op 12 februari organiseerde Team Jenthe een meer dan geslaagd eetfestijn in de kantine van OMS Ingelmunster, nu zijn ze klaar voor de organisatie van de wielerwedstrijd voor hun coureur. “Eerst was die voorzien voor 22 april, maar omdat Jenthe kans maakte op een Vlaamse selectie voor een wedstrijd in San Sebastian hebben we de datum veranderd. Gelukkig maar, Jenthe werd effectief geselecteerd en een koers op poten zetten zonder je eigen renner is ook maar vreemd”, aldus pa Kevin en opa Eric.

Grote en kleine rondes

Als nieuwe datum werd maandag 29 mei geprikt. “Op pinkstermaandag dus, een datum die we allicht ook volgend jaar willen aanhouden. Ons parcours is in vergelijking met vorig jaar wat veranderd, het is ook wat langer omdat het nu om een junioreswedstrijd gaat. In totaal 90 kilometer met eerst vijf grote en daarna zeven kleinere rondes zodat het publiek de renners vaker ziet passeren in de finale. Start en aankomst zijn aan Garage Soenens in de Oostrozebekestraat 245 waar we opnieuw ook zelf een dranktent zullen uitbaten. De inschrijvingen lopen heel vlot, er zijn 149 renners ingeschreven en er zijn er maximaal 150 toegelaten. Wel is het zo dat je tot de dag ervoor nog afzeggingen kunt hebben. Op pinksterzondag vindt immers ook het BK voor junioren plaats in Brasschaat. Oud-profwielrenner Willy Van Neste heeft toegezegd om het startschot te komen geven. Nu nog goed weer en het zal zeker een geslaagde namiddag worden.”

Jenthe studeert aan de topsportschool in Gent en hoopt dat alle pech nu stilaan gekeerd zal zijn. “Ik reed onder meer tegen een verkeerspaaltje, mijn fietskader was op drie plaatsen gebroken”, zegt de renner van Van Moer Logistics Team. “Het parcours in Ingelmunster is vlak, maar het zijn smalle wegen waardoor er wel een schifting gemaakt zal kunnen worden.”