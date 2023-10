Bart Jay Junior Vandecasteele (18) timmert aan comeback als wielrenner: “Profcarrière in wielrennen en paardensport combineren”

Bart Jay Junior Vandecasteele, eerder dit jaar nog verkozen tot Krak van Veurne, is klaar om de paardensport met het wielrennen te combineren. De 18-jarige Houtemnaar is ambitieus: “Ik wil van mijn passie mijn beroep maken”, klinkt het.

Na zich in een paar jaar tijd te hebben ontwikkeld tot een supertalent in het paardrijden, waarbij hij het podium haalde op heel wat internationale tornooien, blijft Bart Jay Junior Vandecasteele ons verbazen. Dit keer doet de Krak van Veurne dat met een terugkeer naar zijn ‘eerste liefde’, het wielrennen. “Midden maart was ik voor het paardrijden in Spanje, waar ik vaak met iemand omging die veel op de fiets zat. Dat zette me aan om zelf ook weer te gaan fietsen. Zo is de bal aan het rollen gegaan.”

“Stap voor stap bouwde ik mijn conditie op, om deze zomer alweer mijn eerste wegwedstrijden mee te pikken”, glimacht Bart Jay Junior. “Ik reed onder meer Luik-Bastenaken-Luik bij de junioren. Naar het einde van het zomerseizoen toe merkte ik dat het goed zat met de conditie. Voor het veldritseizoen maak ik deel uit van het team van Vincent Baestaens, het Spits CX Team, waar ik ontzettend veel bijleer. Vincent is prof en ik zit nog niet op zijn niveau, maar we zijn wel goede sparringpartners voor elkaar.”

Profleven in VS

De voorbije weken kon de 18-jarige Veurnaar van het profleven proeven in De Verenigde Staten. “Een mooie kans om ervaring op te doen in UCI-crossen bij de elite. Ik reed twee crossen in de buurt van Washington, eentje in de staat New York en eentje in Baltimore. Als ik thuis ben, ben ik constant bezig met de paarden, maar daar moest ik een paar weken lang enkel aan fietsen en rusten denken. Een heel fijne ervaring.”

Bart Jay Junior blijft het wielrennen wel met de paardensport combineren. Een opvallende combinatie. “Het zijn twee compleet andere sporten, maar zolang dat nog lukt, wil ik ze blijven combineren. Het voordeel is dat paardrijden en wielrennen meer complementair zijn dan je aanvankelijk zou denken. Zo is paardrijden heel goed voor de core stability, waar je ook baat bij hebt op de fiets. Bovendien ben ik niet de enige die het combineert, want profwielrenner Kasper Asgreen heeft op jongere leeftijd nog meegedaan aan dressuurwedstrijden. Al is het natuurlijk wel een zeldzame combinatie.”

“Ook profrenner Kasper Asgreen deed op jongere leeftijd nog dressuur”

En zoals dat bij alles is wat hij doet, is de Houtemnaar ook nu heel ambitieus. “Het is de bedoeling om van mijn passie mijn beroep te maken. Het is niet om zomaar mee te rijden, maar ik wil presteren. Ik wil graag prof worden. Als dat niet lukt, heb ik altijd nog mijn paardensport om op terug te vallen. Het is dus eigenlijk een beetje een luxeprobleem. Bijkomend voordeel is dat je in de paardensport tot op latere leeftijd door kunt gaan. Ik geef me twee tot drie jaar de tijd om me te ontwikkelen in de koers en daarna zien we wel.”

Ervaring opdoen

Wielrennen was voor Bart Jay Junior zijn eerste liefde. Hij was al op vijfjarige leeftijd op BMX-wedstrijden te zien en behaalde al provinciale titels op de weg, cross en mountainbike. “Maar ik ben er natuurlijk al een tijdje uit, dus deze winter staat vooral in het teken van ervaring opdoen. Vooral het crossen, waarbij je een uur lang alles geeft, is een enorme aanpassing voor mijn lichaam. Daarna is het de bedoeling om na een volledige voorbereiding een mooi zomerseizoen te rijden.”

Komend weekend komt Bart Jay Junior in actie bij de nevenbond LRC. “Het is de ideale manier om wat wedstrijdritme op te doen, want bij de profs gaat het momenteel nog iets te snel voor me. Daarna denk ik nog aan de cyclocross van Ardooie bij de profs, waarna ik met de paarden naar Spanje vertrek voor de winter. Tot eind november-begin december rijd ik daar wat nationale en UCI-crossen, om daarna van midden december tot eind januari in België aan nog wat crossen deel te nemen. Het worden dus drukke, maar heel boeiende maanden”, besluit Bart Jay Junior met een knipoog.