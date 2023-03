Gerben Thijssen verlengt tot 2025 bij Intermarché-Circus-Wanty

Gerben Thijssen zal nog tot eind 2025 in het shirt rijden van de Belgische WorldTour-formatie Intermarché-Circus-Wanty. Dat nieuws maakte zijn team bekend tijdens een persmoment. De 24-jarige Limburger was dit jaar al goed voor twee overwinningen: GP Jean-Pierre Monseré en de Bredene-Koksijde Classic. Hij start vandaag, woensdag, als een van de favorieten voor de zege in Brugge-De Panne.

“Ik ben blij dat ik nog twee jaar langer bij de ploeg kan blijven. Dit is heuglijk nieuws. Spijtig genoeg was de financiële afspraak al gemaakt voor die twee recente zeges. Natuurlijk zijn er bonussen voorzien in bepaalde koersen. Die contractverlenging geeft me alvast veel rust in het hoofd. Valt het dit seizoen nog tegen, dan heb ik toch die zekerheid om te kunnen blijven tot eind 2025”, reageerde Thijssen, de vriend van Shari Bossuyt.

Progressie

Gerben Thijssen maakte de laatste maanden enorme progressie. Die opmars begon vorig jaar in de Vierdaagse van Duinkerke waarin hij enkele keren net niet won, maar uiteindelijk wel de slotetappe op zijn conto zette.

“Ik voel me goed bij de ploeg”, ging hij verder. “Er waren aanbiedingen vanuit andere teams. Ik ben ondertussen geëvolueerd van een onzekere naar een heel zekere renner. Dat komt door de omgeving hier. Ik krijg steun van de ploegleiding, de omkadering en de ploegmakkers. Als je een sprinter wat vertrouwen geeft, loopt het allemaal beter. Ik was vrijdag na de Bredene-Koksijde Classic echt tevreden dat nummer twee binnen was. Het was een hectische finale. Met een enorme ontlading. Dat ik morgen opnieuw tot de favorieten behoor? Dat is leuk om weten. Ik ben aan het groeien als sprinter. Na het Vlaamse voorjaar hervat ik weer in de Vierdaagse van Duinkerke. Daarvoor gaan we nog eens samenzitten met de ploegleiding. De piste? Ik ga nu voluit voor de wegkoersen. Beiden combineren is nu niet echt mogelijk.”