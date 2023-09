Geen Grote Prijs Frans De Sloover meer

De vijftigste editie van de Grote Prijs Frans De Sloover, die eind mei verreden werd, was ook de laatste editie. De organisatie achter de wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften houdt ermee op.

Eerder dit jaar kondigde de voorzitter van de organiserende Koninklijke Tieltse Sportclub door omstandigheden zijn afscheid aan, waardoor de toekomst van de koers onzeker werd. Het bestuur laat nu weten dat er geen 51ste editie meer komt. “Het is gewoon te moeilijk geworden om mensen te vinden die mee hun schouders onder de organisatie willen zetten”, zegt bestuurslid Johan Baele. “Vorig jaar zaten we nog met vier man in het bestuur, maar nu zijn we nog maar met twee. En dat is te weinig. Een spijtige zaak, zeker aangezien de Grote Prijs Frans De Sloover zo’n rijke geschiedenis heeft.”

Het afscheidnemende bestuur benadrukt dat ze de sponsors en de liefhebbers dankbaar zijn voor de vele mooie jaren. (SV)