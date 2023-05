Sander Wittewrongel trekt zich terug als voorzitter van Koninklijke Tieltse Sportclub

Sander Wittevrongel (32) stopt met onmiddellijke ingang als voorzitter van de Koninklijke Tieltse Sportclub en neemt ook afscheid van het bestuur van de Grote Prijs Frans De Sloover en Omloop het Hoogserlei. “Er is een tijd van komen en een tijd van gaan”, zegt hij. “Het belangrijkste is dat de koers blijft leven in Tielt.”

Op de aanleiding voor zijn beslissing gaat hij liever niet in, al komt het nieuws wel als een verrassing. Begin dit jaar had de koersliefhebber nog alle organisatoren van de verschillende Tieltse wielerwedstrijden samengebracht om de violen te stemmen en ervaringen uit te wisselen. Vorig weekend werd de Grote Prijs Frans De Sloover in Tielt bovendien een succes. “We hadden 98 renners aan de start en we kregen heel positieve reacties”, vertelt hij. “Privéredenen liggen aan de basis van deze beslissing. Feit is wel dat er bij de organisatie van een koers heel wat werk komt kijken en soms moet je eens aan jezelf denken ook. Al is het met spijt in het hart. Maar ook zonder mij zal de koers ongetwijfeld blijven leven in Tielt.” (SV)