Zondag Veertiende Grote Prijs Velokot Ruiselede: De mannen van Veloclub Kruiskerke zijn weer paraat

De bruisende kermis van Kruiskerke begin september gaat steevast gepaard met een sportief gebeuren. Op zondag 4 september is er de steeds drukbezochte koers voor beloften en elite zonder contract, de Grote Prijs Velokot Ruiselede. De organisatie is in handen van Veloclub Kruiskerke, gestuwd door het duo Gabriël Dewaelsche en Marc Cooreman.

“Het vergt heel wat inzet en vooral financiële steun van externen om in deze kleine gemeenschap een koers op poten te zetten”, vertellen ze. “Sinds de heropstart in 2008, met een editie onderbreking door corona, zijn we nu aan de veertiende editie toe. Voor de uitvoering zijn heel wat vrijwilligers aan de slag: in totaal 35. Ook de logistieke steun en de inzet van technische dienst van de gemeente en de politie waarderen we ten volle.”

“We doen het met hart en ziel, maar toch komt er wat sleet op. We zijn geen 21 jaar meer, hé. We zijn naarstig op zoek naar vaste helpers en opvolgers. Niet evident om die te vinden. We maken ons sterk dat we samen doorgaan tot een volgende generatie zich aanbiedt om deze mooie traditie, een klassieker in het dorp, voort te zetten. Minpuntje is ook dat we merken dat de belangstelling vanuit de eigen leefgemeenschap taant.”

We doen het met hart en ziel, maar we zijn geen 21 meer, hé

“Dit jaar is er zelfs concurrentie van heel dichtbij. De koers van Nevele, altijd al op een maandagavond geweest, wordt nu gereden op onze koersdag. En toch hopen we op zo’n 70 starters. De start en de aankomst zijn ook nu weer, net als de locatie voor inschrijving en prijzenuitreiking, in ons sportcafé ter hoogte van de Kruiskerkestraat 20. Altijd weer het gezellige decor voor een drankje, een ontwapenende babbel, een vurig gesprek of een luide schreeuw om de voorbij flitsende renners te steunen. We hopen dat het weer mooi blijft, want dat is toch een van de belangrijke factoren voor succes.” (RV)

De wielerwedstrijd Velokot Ruiselede voor elite zonder contract en beloften wordt gereden op zondag 4 september, met start om 15 uur in de Kruiskerkestraat. Er is 700 euro aan prijzen en 200 euro aan premies. Het parcours: Kruiskerkestraat, Kruisbergstraat, Krommekeerstraat, Bruggesteenweg, Galattastraat, Kruiskerkestraat.