Werkloze Jordi Warlop rijdt Egmond-Pier-Egmond: “Ik hoop nog op plaats in profpeloton”

Jordi Warlop (26) wacht op witte rook en vooral op een nieuwe werkgever. Vorige week donderdag kroonde hij zich in Bredene tot Belgisch kampioen strandracen. Een profteam voor 2023 heeft hij nog niet, in het amateurcircuit hoeft hij maar te kiezen. Zaterdag rijdt hij Egmond-Pier-Egmond.

Begin december kregen Warlop en alle andere renners van B&B Hotels-KTM te horen dat de ploeg het budget voor 2023 niet rondkrijgt. Enkele ploegmaats vonden nog elders onderdak. Voor Warlop zat er niets anders op dan zich in te schrijven op de werkloosheidsregisters. En afwachten of er nog iets komt.

“Op dat vlak is het rustig, te rustig”, zucht Warlop. “Managementbureau Squadra is nog altijd bezig met zoeken, maar overal krijgen ze hetzelfde te horen: ofwel is er geen budget meer ofwel zit de ploeg vol. Ik heb wel kansen genoeg om als eliterenner zonder contract aan de slag te gaan. Ik moet toegeven dat daar interessante voorstellen tussen zitten. Een jaar overbruggen is misschien een optie. Om na het seizoen 2023 nog terug te keren naar de profs zal ik dit jaar extreem goed moeten zijn. Op dit ogenblik hoop ik nog altijd op een plaatsje in het profpeloton.”

Om zaterdag te kunnen starten in de Nederlandse strandrace Egmond-Pier-Egmont vroeg Warlop zich bij Belgian Cycling een vergunning elite 2 aan. Op die manier is hij in regel met alles. Zaterdag trekt hij dus in de driekleur naar de start van deze klassieker op het strand. Onder meer Timothy Dupont (winnaar in 2016 en ‘19) zakt naar Egmond af. Ook de betere Nederlanders zullen in Egmond aan de start komen.