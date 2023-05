Renners maken zich op voor Memorial Antoon Dewulf

Ter hoogte van café De Kortekeer, op de grens met Beveren en Koolskamp, vindt op zondag 14 mei de 23ste editie van de Memorial Antoon Dewulf plaats. De beloften en elite zonder contract gaan er om 15 uur van start voor een wedstrijd over 118 km, of 19 ronden van 6,2 km. Er zijn 20 prijzen ter waarde van 700 euro.

“We blijven deze wedstrijd organiseren ter ere van mijn vader Antoon”, opent Dieter Dewulf, van Auto’s Dewulf in de Heirweg 150. “Het was na corona niet gemakkelijk om weer op te starten, maar alles komt goed, we blijven deze koers organiseren. De inschrijvingen lopen alvast heel vlot binnen. Er mogen maximaal 175 renners starten, maar ondertussen kregen we al 319 aanvragen. Of er veel lokale renners deelnemen? Zeker, onder meer Jari Vandenbussche uit Beveren zelf zal opnieuw deelnemen. Hij is de kleinzoon van Pierre Vandendriessche, die heel veel voor onze koers regelt. Met de organisatie hopen we alvast op mooi weer en een schitterende editie.” (SM)