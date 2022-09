Mathias en Lowie rijden zondag WK Gran Fondo als eerbetoon aan hun overleden ploegmaat en vriend Cédric

Een half jaar nadat Cédric Baekeland in zijn slaap op wielerstage in Mallorca overleed, zullen twee van zijn ploegmaats hun wielergrenzen verleggen op het WK Gran Fondo. Ze willen er een eerbetoon brengen aan de onfortuinlijke Roeselarenaar.

Op 15 maart dit jaar overleed Cédric Baekeland. De 28-jarige renner was graag gezien in het peloton en uiteraard ook bij zijn eigen ploeg Body&Bike – BMB Boekhouding – The Rock Real Estate. Ploegmaats Mathias Delameilleure en Lowie Vaneeckhout willen hem eren door het WK Gran Fondo in het Italiaanse Trento tot een goed einde te brengen.

Cédric Baekeland was een graag gezien figuur in het amateurpeloton.

Eerst blikken ze kort nog even terug op de gebeurtenissen van medio maart. “Ik kende Cédric niet enkel als renner, hij was hier ook patiënt in mijn praktijk”, zegt Mathias Delameilleure (35), die in Rumbeke Body en Bike runt. Een kinepraktijk waar je ook terecht kan voor bikefitting, het afstellen van je fiets op je lichaam. “De band met Cédric werd door de jaren heen alsmaar hechter en zo waren we de laatste jaren beste maten. Tijdens die onfortuinlijke week in maart zat de ploeg van zaterdag tot zaterdag in Mallorca, ik zou de woensdag achterna reizen”, zegt Mathias. “Maar op dinsdagmorgen belde voorzitter Dieter Vanwildemeersch om het slechte nieuws te melden. Zes maanden later is het nieuws nog steeds niet te vatten.”

Kamergenoot Lowie

Lowie Vaneeckhout (31), uit Geluwe afkomstig en nu in Ieper wonend, maakte het zelfs van dichtbij mee. “Ik deelde de kamer met Cédric”, zegt hij zacht. “Hij is in zijn slaap gestorven, zonder ook maar enige aanwijsbare reden of gekende voorgeschiedenis.”

“Cédric had op de teambuilding in januari nog iedereen warm gemaakt om deel te nemen aan het WK”

Een sportieve jongeman van 28 die zo uit het leven wordt gerukt, het valt niet uit te leggen. Dit grote verlies zette Mathias en Lowie er toe aan om hun copain te eren. En hoe kan dat beter dan op de fiets. “Cédric reed bij mijn pa (Dovy Keukes-FCC), maar stapte over naar onze ploeg om meer zijn eigen kans te kunnen gaan en zich nog meer toe te leggen op het Gran Fondo-gebeuren.”

Trainen was niet altijd makkelijk door de drukke beroepsbezigheden van Lowie (links) en Mathias, maar niettemin zijn ze goed voorbereid.

In de tricolore trui

Gran Fondo’s zijn lange wedstrijden voor niet-professionele renners en recreanten, vaak is het parcours ook bezaaid met hellingen. “Het is voor niet-profs, maar het is de Nederlandse oud-prof Johnny Hoogerland die momenteel regerend kampioen is in zijn categorie.”

Gran Fondo’s zijn wedstrijden met tijdsregistratie en met een klassement. “Over heel de wereld zijn er wedstrijden, als je aan het WK wil deelnemen, moet je je kwalificeren. Je kan het wat vergelijken met triatlon, waar er ook met ‘age groups’ (leeftijdscategorieën) wordt gewerkt. Wij hebben ons gekwalificeerd in de Gran Fondo Vosges in de Vogezen. Maar je hebt wedstrijden in alle continenten en op het WK heb je dan ook een internationaal deelnemersveld. Dit keer is het Trento die het WK binnenhaalde. Voor ons een geluk dat het in Europa is. Volgend jaar is het in Glasgow.”

De beeltenis van Cédric prijkt op de linkerborst van de twee renners.

De wedstrijd wordt overigens ook georganiseerd door de UCI, wat het officiële karakter nog eens benadrukt. Volgend jaar maakt het deel uit van het super-WK in Glasgow waar het WK op de weg, de piste, mountainbike… allemaal in dezelfde week en in dezelfde stad worden georganiseerd. En dus ook het WK Gran Fondo. “We rijden straks in Trento in een nationale trui, dat maakt het ook net iets specialer. We hebben zelf die truitjes laten ontwerpen en de beeltenis van Cédric erin verwerkt. Hij prijkt op onze linkerborst en zal er zo ook bij zijn in Italië. Dit wordt zeer op prijs gesteld door zijn ouders en familie.”

Moordende hoogtemeters

Op teambuilding in januari had Cédric verkondigd om er een doel van te maken om erbij te zijn op het WK in Trento. “Hij probeerde toen iedereen nog te overhalen om te trachten er met het voltallige team te kunnen deelnemen.” De wedstrijd is zwaar door een combinatie van afstand en hellingen. “Ik ben een iets zwaarder type”, zegt Mathias. “Een echt mooie uitslag rijden zal voor mij wellicht niet mogelijk zijn, maar ik wil natuurlijk het beste van mezelf geven en voor het hoogst haalbare gaan.” Zijn ploeggenoot Lowie acht hij een plaats dichter in het klassement toe. “Lowie is de klimmer van onze ploeg”, legt hij uit.

Samen trainen is niet evident. “We hebben allemaal drukke agenda’s”, zegt Lowie, die zelf bij een verzekeringsmakelaar aan de slag is. “We trainden al wat in de Ardennen en rijden hier ook nog regionale wedstrijden, zoals Izegem Koers vorige week, om wedstrijdprikkels op te doen. Onderschat het WK zeker niet. Het niveau gaat jaar na jaar omhoog. Ik schat dat de helft van het West-Vlaamse peloton van eliterenners zonder contract het niet zouden halen. Velen zijn immers gewend om rond de kerktoren te rijden, op het WK zijn het die hoogtemeters die moordend zijn.”

Begeleiders reizen mee

Het WK in Trento vindt op zondag 18 september plaats. “We zullen drie dagen op voorhand vertrekken en gaan met de auto omdat we al ons materiaal mee moeten krijgen. Mijn pa (Frans Delameilleure van Frans Cycle Center, red.) en Peter Ronsse gaan mee om ons te begeleiden. Peter is gewezen prof en de man achter vastgoedfirma The Rock Real Estate, een van onze hoofdsponsors.”