Mathias en Lowie brachten WK Gran Fondo als eerbetoon aan hun overleden vriend Cédric tot goed einde: “Enorm zwaar, maar opdracht volbracht”

Zondag 18 september werd in het Italiaanse Trento het WK Gran Fondo gefietst. Op een enorm zwaar klimparcours van ruim 140 kilometer haalden Rumbekenaar Mathias Delameilleure en Ieperling Lowie Vaneeckhout de finish. “We wilden een eerbetoon brengen aan onze wielervriend Cédric Baekeland en daarin zijn we geslaagd.”

Op het WK Gran Fondo meten heel wat goed afgetrainde, maar niet-professionele renners zich met elkaar. In verschillende leeftijdsgroepen nemen ze het tegen elkaar op. Het parcours is zeer pittig, vooral door het aantal hoogtemeters dat overwonnen moest worden. Cedric Baekeland (28) koesterde de droom om deel te nemen aan dat WK, maar in februari overleed hij op wielerstage in zijn slaap. Om hun maat te eren besloten Mathias Delameilleure (35, Rumbeke) en Lowie Vaneeckhout (31, Ieper) om het WK Gran Fondo af te werken.

Daarvoor moesten ze zich ook eerst kwalificeren. Eens dat gelukt was, sloegen ze aan het trainen en met resultaat. “We hebben beiden de eindmeet gehaald.” Mathias werd 41ste in zijn leeftijdsgroep, Lowie honderdste. “Het was enorm zwaar, maar wel een erg mooi parcours.”