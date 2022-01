Marke Koerst dit jaar in een nieuw kleedje

Wielerclub Marke stapt af van de koers in Marke in augustus. Onder meer door een tekort aan seingevers en door het besef dat een nieuwe datum alleen maar voordelen met zich meebrengt. Het nieuwe criterium vindt plaats op zaterdag 11 juni.

“We kiezen voor een andere datum, maar ook voor een ander systeem”, luidt het bij de bestuursleden van Wielerclub Marke. “De nieuwe datum blijkt interessanter te zijn om sponsors aan te trekken. Daarnaast kampen we al drie jaar met een gebrek aan seingevers. We hadden voor onze omloop 66 seingevers nodig en moeten toch op minstens vijf reserven kunnen rekenen. Door seingevers die op het laatste moment afbelden, moesten we vorig jaar onze koers bijna afgelasten. Verschillende seingevers haken af door hun leeftijd. Vrijwilligers zijn steeds moeilijker te vinden.”

Er werd ook gekozen om kleinschaliger te werken en een criterium te organiseren, maar wel nog steeds voor elite zonder contract en U23 of beloften.

“Met een criterium is de spektakelwaarde ook veel groter. We willen immers beweging in het dorp met Marke Koerst. Er worden 33 rondes van 2,1 kilometer gereden op een gesloten parcours. Dat betekent dat de renners bijna iedere minuut passeren, maar ook dat het parcours minder lang afgesloten wordt.”

Overlast beperken

Het criterium zal pas starten om 17 uur. “Hiermee kunnen we overlast nog meer beperken. De banen zullen slechts afgesloten worden tussen 16.30 en rond 18.30 uur, na de laatste doortocht. De bewoners die langs het parcours wonen, zullen per brief verwittigd worden. Een ander voordeel is dat we slechts dertig seingevers nodig hebben”, zo klinkt het bij het clubbestuur.

Een laatste verandering is dat vertrek en aankomst zich nu in de Markekerkstraat zullen bevinden. Het parcours start dus in de Markekerkstraat en gaat door de Hector Casteleinstraat, Monseigneur Callewaertstraat, Pastoor Slossestraat, Poortersstraat, Lieven Bauwensplein, Preshoekstraat, Broeder Vandaelestraat en Van Belleghemdreef, om dan weer in de Markerkestraat te eindigen.

De wielerclub voorziet na de koers nog een feestje met een DJ in de Markekerkstraat.

