Jaar van de waarheid voor Gust Lootens

Voor Gust Lootens moet 2023 het jaar van de waarheid worden. Hij mag aan de slag bij het Soudal-Quick-Step Development Team en wil van daaruit doorstromen naar de profs. Dat is voor hem ook de enige optie: elite zonder contract worden ziet de 21-jarige sportman niet zitten.

Vorig jaar verliep niet alles van een leien dakje voor onze gouwgenoot. “Met twee quasi-breuken van mijn schouder én nog eens corona er bovenop ben ik nooit in topvorm geraakt. Telkens wanneer ik weer wat op dreef kwam, diende er zich een nieuwe tegenslag aan. Op zich reed ik hier en daar wel goede koersen, zoals de Antwerp Port Epic, maar ik heb er nooit een constante in kunnen krijgen. Daarom ben ik heel blij dat ik nu de kans krijg bij het development team van Soudal-Quick-Step en wil ik ploegmanager Bart Roosens en ploegleider Kevin Hulsmans bedanken voor het vertrouwen. Ik besef heel goed dat dit een once-in-a-lifetime opportunity is. De eerste keer dat ik het Quick-Step-truitje aandeed, voelde het een beetje surreëel. Ik mag wel zeggen dat dit tot nu toe het hoogtepunt van mijn carrière is, naast mijn overwinning in het eindklassement van de Ronde van Oost-Vlaanderen als tweedejaarsbelofte.” Het mag dan wel een droom zijn die werkelijkheid wordt voor de inmiddels naar Harelbeke verhuisde Zwevegemnaar, het is voor Gust ook een jaar van alles of niets. “Ik ben nu laatstejaarsbelofte, als ik mijn profdroom wil waarmaken, dan is het nu dat ik me moet tonen. Volgend jaar is het met andere woorden prof worden, of stoppen. Ik ambieer geen carrière bij de elite zonder contract. Ik wil dit seizoen het beste van mezelf geven, zodat ik kan zeggen dat ik alle kansen gegrepen heb. Op mijn verlanglijstje prijken een aantal overwinningen in de vlakkere West-Vlaamse wedstrijden. Daarnaast zijn mijn voornaamste doelen de Vlaamse klassiekers”, aldus Lootens. (RRK)