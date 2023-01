Izegem niet enkel gastheer voor BK wielrennen (25 juni), maar ook Dorp van de Ronde (van Vlaanderen) op zondag 2 april

2023 wordt een echt koersjaar in Izegem. Er is donderdag 7 september zoals ieder jaar Izegem Koers en men kijkt ook al langer uit naar het BK wielrennen voor eliterenners, dames en heren, op zondag 25 juni. Maar nu maakte burgmeeester Bert Maertens ook bekend dat op zondag 2 april Izegem als Dorp van de Ronde zal fungeren. Tussen 11 en 11.30 uur zal het Ronde-peloton door Izegem centrum denderen.

Omdat de Ronde van Vlaanderen in de onpare jaren 2023, 2025 en 2027 weer in Brugge start, leidt de aanloop naar het klimwerk in de Vlaamse heuvels doorheen West-Vlaanderen. Daardoor maakte Izegem opnieuw kans op een passage en is het nu ook Dorp van de Ronde in 2023. “Het is van 2014 geleden dat de Ronde nog eens door ons centrum passeerde. Iedereen weet hoeveel volk er dan op de baan is, het kan ook een hoogdag worden voor onze horeca.”

Over het exacte parcours van de BK wielrennen op zondag 25 juni, waarin enkele plaatselijke rondes vervat zijn, is nog geen duidelijkheid. Maar ook buurgemeente Ingelmunster zit daar mee in het verhaal.

Op donderdag 7 september is er dan weer een nieuwe editie van Izegem Koers, maar daar zal het peloton in principe niet door het Izegemse centrum passeren, maar wel de deelgemeenten Kachtem en Emelgem aandoen. Start en aankomst zijn daar aan het Blauwhuis.