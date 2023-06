Coureur Richard stierf 75 jaar geleden net als Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland

Op vrijdag 16 juni was het precies 75 jaar geleden dat Ichtegems wielerlegende Richard Depoorter verongelukte tijdens de Ronde van Zwitserland. Op 33-jarige leeftijd kwam hij in een tunnel om het leven. Omdat niemand deze Ichtegemse wielerlegende zou vergeten, riep het gemeentebestuur 2023 uit als ‘Het jaar van Richard’.

Op vrijdag 16 juni was het dag op dag 75 jaar geleden dat wielrenner Richard Depoorter stierf in de Ronde van Zwitserland. Exact dezelfde dag als die waarop dit jaar Gino Mäder overleed, na een dag in diezelfde Ronde van Zwitserland een dag eerder.

Richards zoon Roland (75), die zelf niet graag in de belangstelling staat en de pers de laatste maanden wat ontwijkt, werd een maand na het tragische gebeuren geboren. “Ik werd geboren op 16 juli 1948. Het was zwaar om op te groeien zonder vaderfiguur”, liet Roland van zijn tong rollen toen ‘Het jaar van Richard’ werd voorgesteld door burgemeester Lieven Cobbaert.

“Maar het leven gaat verder en de ene dag lukt dat al beter dan de andere”, vertelde Roland toen met een krop in de keel. “Ik ben zeer blij dat ze mijn vader niet vergeten zijn in z’n thuisbasis.”

“Natuurlijk ben ik op zoek gegaan naar wat er gebeurd is in het Zwitserse Wassen. Na tien jaar procederen is onze familie in haar recht gesteld en hebben we het gewonnen van de Belgische wielerbond”, gaf Roland, die nog dankwoorden heeft voor voormalig burgemeester Karl Bonny, ons toen nog mee. “We hebben samen een heel mooi project gerealiseerd in 1998 en hebben hier toen zelfs Mario Cipollini op bezoek gehad.”

Feestelijkheden

Wie oud-Ichtegemnaar Dylan Casteleyn kent (de man woont nu in Brugge, red.) weet als geen ander dat hij graag boeken schrijft en alles bijhoudt wat enige betekenis heeft of naam heeft verworven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Dylan, verre familie van Depoorter aan zijn moeders kant, het vuur aan de lont stak en het lokaal bestuur ervan overtuigde om Richard Depoorter te huldigen.

“Ja, we konden moeilijk naast deze wielerlegende kijken en dus gingen we in zee met hem en is ‘Het jaar van Richard’ ontstaan”, vertelt burgemeester Lieven Cobbaert. “We willen onze naam als wielergemeente alle eer aandoen, vandaar dit uitgebreid feestjaar om Richard Depoorter te eren.”

“Dylan Casteleyn brengt ter nagedachtenis een uniek krantje uit rond de wielerprestaties van Poorterke en stelt zijn persoonlijk archief tentoon” – schepen Celesta Muylle

‘Het jaar van Richard’ is gekruid met heel wat feestelijkheden. Naast het uitbrengen van het limited editon Depoorterbier ‘Richard 6’, gebrouwen in de plaatselijke brouwerij Strubbe en te koop in de lokale horecazaken en verdeeld door Drankmart Verhelle, konden de inwoners en wielerfans ook al genieten van de start op de markt van De Grote Prijs Jean-Pierre Monseré, waarop uiteraard Richard 6 rijkelijk vloeide.

“Het is immers een verfrissend biertje van 6 % alcohol met een beetje citrus en zoethout”, zegt Stefan Strubbe van de gelijknamige brouwerij, die al met een 12-tal eigen bieren de markt verovert.

Gezinsfietstocht

Ook niet te vergeten is de gezinsfietstocht die al sinds 29 april op het menu staat, dit in samenwerking met de dienst sport, Gilbert Declercq, Noel Depoorter en Dylan Casteleyn. “Gilbert en Noel zijn de twee peters van onze bestaande mountainbikeroute ‘De Vlaamsche Leeuwen’. Die route werd voor de gelegenheid omgevormd tot een gezinsvriendelijke Richard Depoorter-fietstocht door Gilbert, Noel en Dylan”, vertelt schepen van Sport Tina Ledaine.

“Dylan zorgde eveneens voor de invulling van de wedstrijd die gekoppeld is aan de fietstocht.” Deelnameformulieren zijn nog steeds te bekomen in de bibliotheken, in het administratief centrum Eernegem en via www.ichtegem.be/het-jaar-van-richard. Deelnemen kan tot en met 27 augustus.

Apotheose

“Op vrijdag 16 juni is het dag op dag 75 jaar geleden dat Richard Depoorter het leven liet in Zwitserland. Hoog tijd om eens stil te staan bij het leven en de prestaties van coureur Richard”, onderstreept schepen Celesta Muylle. “Op die dag brengt Dylan Casteleyn ter nagedachtenis een uniek krantje uit rond de wielerprestaties van Poorterke en stelt hij ook zijn persoonlijk archief tentoon.”

Op 3 september is er dan het groots slotmoment. Het centrum van Ichtegem wordt voor één dag omgetoverd tot een écht wielerdorp met een Flandrienpicknick in de tuin van Huis Dekeyser, een autovrij centrum en heel wat fiets-, koers- en Flandrienactiviteiten voor jong en oud. (Eric Vanhooren)