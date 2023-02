‘Het Jaar van Richard’ wordt gevierd in vier etappes en ingezet met lancering van het limited edition biertje ‘Richard Depoorter 6’

Op 16 juni is het exact 75 jaar geleden dat het noodlot toesloeg voor Ichtegems wielerlegende, Richard Depoorter. Op die dag kwam Richard, in een tunnel in het Zwitserse Wassen, tragisch om het leven tijdens de Ronde van Zwitserland. Het lokaal bestuur van Ichtegem pakt daarom uit met een grootse huldiging in vier etappes tijdens ‘Het Jaar van Richard’.

Aanstokers van dienst voor deze grootse huldiging zijn Roland Depoorter, zoon van Richard; en Dylan Casteleyn, inwoner van Ichtegem en verre familie van Richard Depoorter aan zijn moeders kant. Zij spoorden het lokaal bestuur van Ichtegem aan om een grootse hulde aan Richard te organiseren. “En daaruit ontstond Het Jaar van Richard”, aldus burgemeester Lieven Cobbaert. “We willen onze naam als wielergemeente alle eer aandoen en daarom boksten we een uitgebreid programma in elkaar om Richard Depoorter te eren.”

Oud voetbalscheidsrechter Roland Depoorter (74), zoon van Richard, heeft zijn vader nooit gekend, maar is blij dat het gemeentebestuur zijn vader uitpakt met die eerbetuiging. “Op basis van zijn prestaties verdient hij dat alvast”, vertelt Roland emotioneel.

Vier etappes

“We organiseren een huldigingsjaar in vier etappes”, kadert schepen van evenementen en lokale economie Geert Vandaele. “Starten doen we symbolisch tijdens en met de wielerwedstrijd De Grote Prijs Jean Pierre Monseré op zondag 5 maart. De deelnemende profs en het voltallige wielercircus, starten dan op de Markt in het hartje van Ichtegem”.

“Zowel Jean Pierre Monseré als Richard Depoorter lieten beiden het leven tijdens de koers, een krachtige symboliek dus”, vullen schepen van sport Tina Ledaine en Dylan Casteleyn aan. “En wie koers zegt, denkt onlosmakelijk aan de gezellige koerssfeer en daar hoort een biertje bij”, pikt schepen Geert Vandaele opnieuw in.

Richard Depoorter 6

“We sloegen de handen in elkaar met brouwerij Strubbe en Drankmart Verhelle om een limited editon Depoorterbier uit te brengen”, vervolgt de Ichtegemse evenementenschepen. “Vanaf zondag 5 maart lanceren we dan ook het ‘Richard Depoorter 6’-bier, dat van die datum af, ook te koop zal zijn in de lokale horecazaken en bij Drankmart Verhelle.”

“Het bier wordt gelanceerd met een opmerkelijke promotiestunt”, vertelt schepen van sport Tina Ledaine. “Wie op 5 maart een ‘Richard Depoorter 6’ koopt in de lokale horecazaken, ontvangt een uniek wielerpetje. Het is een echt collector’s item. De petjes worden alleen uitgedeeld op 5 maart bij de lancering van het bier. Wielerliefhebbers, zorg dus dat je eentje kunt bemachtigen als aandenken aan dit bijzondere jaar!”

Gezinsfietstocht met wedstrijd

Vanaf 29 april kan iedereen deelnemen aan de gezinsfietstocht, een samenwerking tussen de dienst sport, Gilbert Declercq, Noël Depoorter en Dylan Casteleyn. “Gilbert en Noël zijn de twee peters van onze bestaande mountainbikeroute ‘De Vlaamsche Leeuwen’. Deze route werd voor de gelegenheid omgevormd tot een gezinsvriendelijke ‘Richard Depoorter-fietstocht’ door Gilbert, Noël en Dylan”, vervolgt schepen van sport, Tina Ledaine. “Dylan zorgde eveneens voor de invulling van de wedstrijd die gekoppeld is aan de fietstocht.”

Deelnameformulieren zijn vanaf zaterdag 29 april te verkrijgen in de bibliotheken, in het administratief centrum Eernegem en via www.ichtegem.be/het-jaar-van-richard. Deelnemen kan tot en met 27 augustus.

Apotheose

Het huldigingsmoment en de apotheose van ‘Het Jaar van Richard’, valt op vrijdag 16 juni. “Dan is het dag op dag 75 jaar geleden dat Richard Depoorter het leven liet in Zwitserland”, benadrukt erfgoedschepen Celesta Muylle. “Hoog tijd om eens stil te staan bij het leven en de prestaties van coureur Richard. Het wordt een unieke avond, want wielerliefhebbers, zo hoorde je het verhaal van Richard Depoorter nog nooit, met beeld, muziek en persoonlijke getuigenissen.”

Op Richards sterfdag brengt Dylan Casteleyn ter nagedachtenis aan Richard Depoorter een uniek krantje uit rond de wielerprestaties van Poorterke en stelt hij ook zijn persoonlijk archief tentoon. Meer informatie hierover volgt. “En op 3 september organiseren we als afsluiter een groot slotmoment. Het centrum van Ichtegem wordt voor één dag omgetoverd tot een écht wielerdorp”, besluit schepen Geert Vandaele. “Met een Flandrienpicknick in de tuin van Huis Dekeyser, een autovrij centrum en heel wat fiets-, koers- en Flandrienactiviteiten voor jong en oud. Een afsluiter die geen enkele wielergek en/of Ichtegemnaar zeker niet mag missen.” (EV)