Bossuyt en Degrendele trekken met ambitie naar WK baanwielrennen in Frankrijk

Op 30 augustus kwam Shari Bossuyt zwaar ten val in de Simac Tour in Nederland. De 22-jarige Belgische liep naast een pak schaafwonden ook een hersenschudding op. De renster van Canyon/SRAM moest een tijdlang aan de kant en hervatte de competitie tijdens de baanmeeting in Aigle. Met Lotte Kopecky zal Shari Bossuyt de ploegkoers afwerken tijdens het komende WK. Ook het omnium staat op de agenda van de renster die het EK puntenkoers won in 2020 bij de beloften.

“Ik denk dat ik nu opnieuw een goede twee weken aan het trainen ben. De intensiteit werd ondertussen opgebouwd. Ik hervatte na mijn val in Aigle. Daar heb ik drie dagen serieus afgezien. Ik denk dat het alleen maar beter kan worden. Ik start in Saint-Quentin-en-Yvelines niet echt met een bang hart. Mijn conditie is in stijgende lijn, maar ik ga er ook geen plaats op kleven. Na mijn val in de Simac Tour fietste ik een week niet. Pas daarna kon ik beginnen met opbouwen. Een week voor Aigle reed ik een eerste keer op de piste om het eens te proberen. Dat lukte”, stelde Bossuyt woensdag op een persmoment in Gent.

De 25-jarige Nicky Degrendele zal de keirin en de sprint voor haar rekening nemen in Saint-Quentin-en-Yvelines. In 2018 won ze de wereldtitel in die eerste discipline. “Na het EK in München heb ik een weekje niet op de piste gereden. Daarna trokken we goed door. Tot een tijdje terug het wat minder ging, maar daar zijn we nu wel over. Dat is niet slecht. Ik kan nu pieken naar wat volgt in Saint-Quentin-en-Yvelines. Het wereldkampioenschap is geen klein evenement. Natuurlijk zijn de zenuwen dan wat gespannen. Op het Europees kampioenschap wist ik niet echt waar ik stond.”

Nicky Degrendele zal de keirin en de sprint voor haar rekening nemen in Saint-Quentin-en-Yvelines. © ERIC LALMAND BELGA

“Ik hoop op het WK de finale te rijden en top acht te behalen”, vervolgde Degrendele. Zo kan ik het contract bij Sport Vlaanderen weer bemachtigen. Misschien leg ik de lat wat te hoog? In het EK werd ik vierde, daar moest ik derde rijden voor dat contract. Dat scheelt hem enkele millimeters, maar is een wereld van verschil”, gaf Degrendele mee.