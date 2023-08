We zijn kampioen… in het organiseren van Belgische kampioenschappen: Van Cornhole tot Roundnet

Het Belgisch Kampioenschap Dildowerpen of Zandkastelen bouwen, maar ook de strijd voor de Belgische titel in disciplines als Cornball, Roundnet of Beerpong. Allemaal vinden ze plaats in onze provincie. Het ene al ludieker of spectaculairder dan het andere. Wij zetten er drie in de kijker.

BK Cornhole in Hooglede: “Gooien met zakjes maïs naar bord 8,23 meter verder”

Dit weekend vindt in Hooglede tijdens de Aarthurfeesten het allereerste BK Cornhole plaats, waarbijje moet gooien met zakjes maïs of ‘cornhole’, zoals de officiële naam luidt. De winnaar wordt de eerste Belgische kampioen Cornhole ooit en krijgt een trofee, een kampioenentrui en… een bak Westvleteren.

“Hoe het werkt? Heel simpel gezegd moet je de maïs in een gat gooien”, grapt organisator Frederik Sap. “Je krijgt een aantal stoffen zakjes maïs van een halve kilo en die moet je naar een houten hellend bord gooien op 8,23 meter afstand. Als het zakje maïs op het bord blijft liggen, krijg je 1 punt. Valt het zakje in het gat op het bord, scoor je drie punten. Het spel stopt aan 21 punten.”

“Iedereen, die een klein beetje behendig is of balgevoel heeft, kan meespelen. Jong of oud maakt niet uit”

“Iemand had mij zo’n filmpje getoond en ik dacht meteen Dat is het!. Iedereen die een klein beetje behendig is of balgevoel heeft, kan meespelen. Jong of oud, dat maakt niet uit. En de regels zijn ook niet moeilijk. Het is een heel toegankelijke sport, die mensen samenbrengt en dat past perfect bij ons als wijkcomité”, vertelt Frederik.

Ondertussen is Cornhole heel populair in de VS. “Maar hier kent bijna niemand het. Van Sport Vlaanderen kregen we de toestemming om er een officieel BK van te maken. Die primeur zorgt wel voor een beetje stress, maar zaterdagavond zal het sowieso volle bak ambiance zijn.”

Wie zich nog wil inschrijven is er helaas aan voor de moeite, want het tornooi is volledig volzet. Meer info vind je op deze link.

BK Roundnet in Oostende: “Na een goede match voel je letterlijk al je spieren, zo intensief is onze sport”

(foto Davy Coghe)

Voor het eerst vindt het BK Roundnet in Oostende plaats. “Het eerste weekend van september worden er op de terreinen van Duin en Zee twee dagen aan een stuk wedstrijden gespeeld tussen vrouwen, mannen en gemengde teams. Op zaterdag is er de competitie voor de allerbeste spelers uit België, en dat wordt spectaculair om zien”, vertelt Bastiaan ‘Bassie’ De Keyzer van Roundnet Seals Oostende niet zonder trots.

“Na een paar toffe avonden spikeballen, kwam plots het idee om een club op te richten in Oostende en zo is de bal aan het rollen gegaan”

Roundnet, ook wel spikeball geoemd, is een balsport, waarbij je de bal naar elkaar kaatst via een kleine trampoline. “Je speelt in teams van twee tegen elkaar. Rond de trampoline is er geen afgebakend veld. Na drie passen moet de bal opnieuw op het net belanden en dan is het aan het andere team. Het is een heel intense en tactische sport. Na een goede match voel ik al mijn spieren, maar dan echt overal”, lacht Bassie.

“Hoe ik ermee begonnen ben? Ik had die sport wel al eens gezien, maar nog nooit zelf gedaan. Tot een vriend me vroeg of ik eens wilde meedoen. Na een paar toffe avonden spikeballen rees plots het idee om een club op te richten in Oostende en zo is de bal aan het rollen gegaan. Nu spreken we twee keer per week af om te trainen. Tijdens de trainingen speelt iedereen het op zijn eigen tempo. Het is vooral een leuke en joviale sport om ons samen te amuseren”, besluit Bassie.

Meer info via deze link.

BK Beerpong in Lichtervelde: “Het is niet de bedoeling dat ze er ladderzat van worden”

(gf)

“Word koning van de tafel”, zo luidt de slogan van het BK Beerpong dat plaatsvindt in Lichtervelde op zaterdag 2 september. De vrienden Victor Schellens, Jonas Cortvriendt, Kevin Dehullu en Ibe Vinckier hebben er al acht edities van een beerpongtornooi opzitten, maar dit jaar organiseren ze voor het eerst het officiële Belgische kampioenschap. “Het is indertijd klein begonnen op een tuinfeestje met wat vrienden. Daarna nodigden mensen telkens meer vrienden uit en zo is dat blijven groeien. Uiteindelijk besloten we er een echt evenement van te maken met een zomerbar, foodtrucks en artiesten. Zo zijn we gegroeid van een tornooi met 30 deelnemers tot 256.”

De regels van beerpong zijn simpel: je speelt in een team van twee personen en neemt het eerst in poules tegen andere teams op. “Aan elk uiteinde van een lange tafel staan er bekers in een piramidevorm. Die zijn voor een deel gevuld met bier. Je moet een pingpongballetje in de bekers van jouw tegenstanders zien te gooien. Als je de bal op de tafel laat botsen, mag het andere team die wegslaan. Kan je toch na de bots scoren, dan moeten de tegenstanders niet een, maar twee bekers opdrinken. Het doel is dat je zo vlug mogelijk de kant van jouw tegenstanders leeg krijgt.”

“Het leukste aan het tornooi is de competitiviteit tussen de spelers. De teams proberen indruk op elkaar te maken en doen graag stoer”

“In de poule starten we met zes bekers om op te warmen. Zodra de afvalfase begint, worden het er tien. Het is dus zeker niet de bedoeling om er helemaal zat van te worden. De winnaars stonden vorig jaar zo goed als nuchter op het podium. Het leukste aan het tornooi is de competitiviteit tussen de spelers. De teams proberen indruk te maken op elkaar, doen graag stoer en de supporters gaan er ook helemaal in op. En ook de ambiance van de andere bezoekers maakt het voor ons een onvergetelijk evenement”, besluit Victor.

Voor het BK zijn er nog enkele plaatsen vrij. Inschrijven kan via deze link.