Belgisch kampioenschap Beerpong komt naar Lichtervelde tijdens Beats n’ Bots Festival

Het Belgisch kampioenschap Beerpong kon vier jaar niet doorgaan, maar nu komt het terug. Het BK verhuist naar een nieuwe locatie, het Beats n’ Bots Festival in Lichtervelde. De organisatoren beloven een spectaculaire dag vol intense competitie, feestelijke sfeer, muziek en heel veel spektakel.

“Als liefhebbers van muziek, plezier en gezelligheid, voelden we dat het organiseren van het BK Beerpong perfect aansluit bij de sfeer en de visie van ons festival”, legt Jonas Cortvriendt, een van de drijvende krachten achter Beats n’ Bots Festival, uit. “We wilden een unieke ervaring creëren waar mensen samen kunnen komen, genieten van geweldige muziek en zich vermaken met vrienden. Het BK past perfect in dat plaatje.”

Het BK ging vroeger in Antwerpen door, maar de vorige organisatie kreeg geen vergunning meer van de stad omwille van het promoten van alcohol aan minderjarigen. “Met Beats n’ Bots Festival willen we de negatieve connotatie rond het Belgisch kampioenschap Beerpong aanpakken, die is ontstaan na het incident in Antwerpen”, verklaart Kevin Dehullu, een van de organisatoren van het festival. “We zien het evenement als een unieke kans om het imago van het kampioenschap op te poetsen en te laten zien dat het gaat om plezier, sportiviteit en gemeenschapsgevoel. Dit jaar belooft het grootste beerpongkampioenschap tot nu toe te worden, met teams die strijden om de felbegeerde titel van nationaal kampioen.”

Meer deelnemers

In voorgaande jaren hanteerde Beats n’ Bots Festival een strikt deelnemerslimiet, wat resulteerde in een grote stormloop en teleurstelling onder degenen die geen kans kregen om zich in te schrijven. Dit jaar willen de organisatoren ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt om deel te nemen aan het BK Beerpong. “Als organisatoren begrijpen we de enorme interesse en passie die mensen hebben voor beerpong”, zegt Ibe Vinckier. “We willen ervoor zorgen dat iedereen die wil deelnemen aan het BK Beerpong ook daadwerkelijk de kans krijgt om dit te doen. Daarom hebben we besloten om de deelnemerslimiet losser te hanteren en ons meer te richten op de vraag en de beschikbare capaciteit.”

“Wij geloven dat iedereen, van ervaren beerpongspelers tot beginners, de kans moet krijgen om deel te nemen aan dit spannende kampioenschap”, vervolgt Victor Schellens.

Inschrijven voor het BK kan viahttps://www.beatsnbots.be/inschrijven/