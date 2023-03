Voortaan hangt in de PalaPanini Arena in Modena een bordje met opschrift ‘Ricorda Knack Volley Roeselare’: herinner je Knack

Knack Volley Roeselare heeft de volleybalwereld met verstomming geslagen door met 0-3 te gaan winnen in de heenwedstrijd van de CEV Cup finale, in het hol van de leeuw, de Italiaanse grootmacht Modena. Een stunt die bijna zijn gelijke niet kent.

SK Lierse realiseerde in 1971 een stunt van formaat door Leeds, een toenmalige grootmacht in het Europese voetbal, te elimineren. Lierse ging met 0-4 winnen, nadat ze thuis met 0-2 de boot waren in gegaan. De Engelse manager stelde een ploeg met tweede keus op, de toppers bleven aan de kant. 100 supporters woonden de stunt, waarvan geen beelden bestaan, bij. 40 anderen hadden afgezegd omdat ze er niet meer in geloofden. Bij Leeds moesten ze nederig het hoofd buigen, in de spelerstunnel werd een bordje opgehangen ‘Remember Lierse’, om iedereen binnen de club duidelijk te maken dat elke match moet gespeeld worden. Een halve eeuw later zijn ze het er nog niet vergeten.

Verkijk je niet op de uitslag, Modena is wel degelijk een Italiaanse én Europse topper, maar Knack overklaste hen gewoon

In de PalaPanini Arena hangt sinds woensdagmorgen misschien een bordje ‘Ricorda Knack’, Remember Knack. Al is de stunt van Knack Volley Roeselare wellicht nog wat groter dan die gasten van Lierke Plezierke ruim een halve eeuw geleden klaarspeelden. Geen B-team bij Modena, maar hun wereldspelers die tot hun eigen frustratie moesten toezien dat de West-Vlaamse ploeg hen gewoon overklaste. Drie duidelijke setzeges en een droge 0-3.

Op Sporza zullen wellicht heel wat sportliefhebbers deze topwedstrijd meegepikt hebben. Maar verkijk je niet op de uitslag, die het allemaal zo simpel laat lijken. Dat is het hoegenaamd niet! Bij Knack Roeselare spelen ze op dit moment op ongezien niveau, alle puzzelstukjes vallen op de juiste plaats. Knack heeft al een fantastisch seizoen achter de rug, pakte de Super Cup en de Belgische beker en heeft nu al een reuzenstap gezet naar het behalen van de CEV Cup, de tweede beker op Europees niveau. Het zou de allergrootste overwinning zijn in de geschiedenis van de club, zeker ook als je ziet dat men daarvoor langs toppers als Piacenza en Modena zal gegaan zijn.

Stel je nu eens voor dat Knack Volley de quadruple pakt

8.000 aanvragen voor tickets kreeg het Knack-secretariaat te verwerken, 2.500 gelukkigen kunnen volgende week bij de historische wedstrijd zijn. Maar ook de Expo wordt open gesteld, op groot scherm kun je er gaan mee supporteren. En! Als de wedstrijd afgelopen is, wordt er daar gefeest. Wij mochten drie dagen mee in het zog van de Knack-delegatie, puik georganiseerd overigens door het persteam, en toen weerklonk al herhaaldelijk dat in die finale staan al een overwinning op zich was. Wat wij hier uiteraard niet gaan tegenspreken. Maar de 0-3 zal nu ongetwijfeld naar meer doen smaken. Het zal nu zaak zijn de druk af te houden, in Modena opereerde Knack uit de rol van underdog. Maar het wordt sowieso één groot volleyfeest en dat kan de sport in zijn geheel ook goed gebruiken.

En na die CEV Cup finale is er ook nog de titelstrijd. Stel je nu eens voor dat Knack de ‘quadruple’ pakt, Super Cup, beker, CEV Cup én de titel… Maar zoals Pieter Coolman het eerder al ons diets maakte, die CEV Cup zou niet de kers op de taart, maar de taart op de kers van zijn carrière zijn.