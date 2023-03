Wat een stunt! Knack Roeselare wint heenmatch van Europese finale met 0-3 van topclub Modena

Knack Roeselare start volgende week woensdag vanuit een erg gunstige uitgangspositie aan de terugmatch van de finale van de CEV Cup. De Roeselarenaars wonnen de heenwedstrijd bij de Italiaanse grootmacht Modena met knappe 0-3-cijfers.

Knack Volley speelde met lef, doortastendheid en een ontzettend geloof in eigen kunnen en dat resulteerde in een absolute Europese topprestatie. Superlatieven schieten tekort om die 0-3 (21-25, 23-25, 21-25) te beschrijven. De Italiaanse grootmeesters degenereerden uiteindelijk tot kibbelende lammetjes en in die derde set bleek alle organisatie bij de meervoudige Champions League-winnaar zoek. Een onwaarschijnlijk schitterend resultaat om die CEV-cup die al in Roeselare in bewaring gegeven werd voor de prijsuitreiking van volgende week woensdag ook daar te houden.

In zijn prognose toonde coach Steven Vanmedegael heel wat lef toen hij onomwonden stelde dat de ploeg naar Modena afreisde met de vaste wil er ook te winnen. En die beginmotivatie bleek rap duidelijk.

Vanmedegael opteerde er nog voor om met Rotty in de basis te starten maar al na enkele minuten moest die met een blessure naar de kant. Mart Tammearu had in Haasrode evenwel al getoond klaar te zijn om aan te treden en hij had een groot aandeel in de zege.

(lees verder onder de video)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

In een aanvankelijk gelijkopgaande eerste set moest Knack zeker niet onderdoen voor de Italianen en van 8-9 trok Knack gedecideerd door naar 10-13. Koukartsev scoorde geregeld en Stijn D’Hulst verdeelde als in zijn beste dagen wat Europees topniveau garandeert.

Zijn keuzes leidden die eerste set zelfs naar een afwerkingspercentage van 68% terwijl de Italianen bleven steken op 48% en een hogere foutenlast lieten noteren. Wereldster Ngapeth moest onderdoen voor Koukartsev en D’Hulst haalde uit zijn middenspelers een groter rendement dan Bruno.

Knack was zeker niet onder de indruk van het Italiaanse geweld en Modena kreeg die achterstand van drie punten nooit gedicht. De receptielijn hield stand en via 18-22 en 20-23 kon Tammearu bij 20-24 de eerste setbal versieren. D’Hulst vond bij de tweede setbal Koukartsev van achter de driemeterlijn en die rondde gedecideerd 21-25 af.

(lees verder onder de foto)

Knack kon ook in Italië rekenen op de steun van de fans. © Maxime Petit

Zelfde scenario in de tweede set waarin Knack een 3-1 langs weer Koukartsev gelijkstelde om via 9-8 naar 10-13 door te gaan dankzij weer succesvol middenspel. Modena, met een maar heel bleke Ngapeth, kreeg een tweepuntenachterstand nooit helemaal gedicht en alleen Lagundzija kon geregeld scoren.

En zelfs bij een opgetrokken servicedruk bleef de receptielijn zuiver stoppen. Er werd secuur verdedigd en de langere rally’s werden in Roeselaars voordeel beslecht. Verhanneman kon bij 21-23 de setbal op het bord slaan, Modena dreigde nog naar 23-24 maar dan serveerde Ngapeth fout: 23-25 en 0–2 in sets.

Set drie begon Modena wel heel onorthodox met een opstellingsfout, ongezien voor Europees topniveau, de Italianen begonnen te mekkeren op de scheidsrechter maar dat leverde alleen maar geel op.

Via Koukartsev en een blokkende Coolman werd het 0-3. Bij 5-8 kon Rinaldi vanop de servicelijn dan toch even de receptielijn uit verband spelen wat naar de 10-9 leidde. Maar verder geraakte Modena niet. Koukartsev en Tammearu, bijzonder knap bediend door D’Hulst, zorgden weer voor een vierpuntenbonus en Modena bleef de fouten opstapelen. Fasteland zorgde met een blok op Ngapeth voor de 20-23, Verhanneman scoorde bij 21-23 de wedstrijdbal en vanop de servicelijn zette Koukartsev met een scorende opslag een eclatant orgelpunt op zijn sterke wedstrijd en indrukwekkende ploegprestatie van Knack Volley.

Modena kan in de terugwedstrijdj enkel nog via een 1-3- of 0-3-zege de beslissende golden set afdwingen. Knack heeft aan twee deelwinsten genoeg voor zijn tweede Europese beker.