Roeselare mag na zege tegen Innsbruck naar CEV Cup

Roeselare heeft woensdagavond de groepsfase van de Champions League volleybal in schoonheid afgesloten. De West-Vlamingen klopten in hun zesde en laatste wedstrijd het Oostenrijkse Innsbruck met 3-0. De setstanden waren 25-20, 27-25 en 25-15.

Roeselare was na vier nederlagen op vijf wedstrijden al mathematisch zeker van de uitschakeling in de Champions League. Om wel nog de derde plaats in de groep vast te houden en zo door te gaan naar de CEV Cup moesten er tegen hekkensluiter Innsbruck minstens twee sets gewonnen worden en dat deden de West-Vlamingen.

Op hetzelfde moment kende Maaseik minder succes op het kampioenenbal. De Limburgers moesten tegen rode lantaarn Ljubljana winnen om hun derde plek in eigen handen te houden, maar verloren in de eigen zaal kansloos met 0-3. De setstanden waren 25-17, 34-32 en 27-25. Maaseik eindigt dus met twee punten als laatste in groep A en is Europees uitgeschakeld.

De vijf groepswinnaars kwalificeerden zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De nummers twee en de beste derde strijden in een tussenronde voor de overige drie tickets. De winnaars mogen ook naar de kwartfinales, de verliezers zijn Europees uitgeschakeld. De overige derdes zetten hun Europees avontuur verder in de kwartfinales van de CEV Cup, de op een na belangrijkste Europese competitie.