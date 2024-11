Roeselare grijpt ondanks straffe start naast zege tegen Milaan in opener Champions League

Roeselare heeft zijn Champions League-campagne woensdagavond niet op gang kunnen brengen met een zege tegen Milaan, de werkgever van Belgisch international Ferre Reggers. De Belgische landskampioen nam tegen de Italiaanse nummer drie van vorig jaar een straffe start en gaf zich pas na vijf sets gewonnen: 3-2 (21-25, 21-25, 25-23, 25-22 en 16-14).

Roeselare begon erg sterk aan de partij en schreef, tegen de verwachtingen in, de eerste twee sets achter zijn naam. De West-Vlamingen hadden nadien moeite het hoge niveau aan te houden en zagen Milaan terugkeren tot 2-2. Roeselare, dat zijn huid een hele avond duur had verkocht, moest zich in de tiebreak uiteindelijk gewonnen geven na een beslissende ace van de thuisploeg.

In de andere wedstrijd van groep C ging het Oostenrijkse Tiroll Innsbruck met 3-0 onderuit tegen de Poolse topploeg Zawiercie, de volgende tegenstander van Roeselare (21 november).

Maaseik, de andere Belgische afgevaardigde in de koningsklasse van het volleybal, was dinsdag in zijn openingswedstrijd niet opgewassen tegen Projekt Warschau. De Limburgers konden in de Poolse hoofdstad nooit in hun spel komen en gingen met 3-0 (25-9, 25-17, 25-21) onderuit.

Er doen in totaal twintig teams mee aan de Champions League. Die zijn ingedeeld in vijf poules van vier teams. De groepswinnaars kwalificeren zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De nummers twee en de beste derde strijden in een tussenronde voor de overige drie tickets. De winnaars mogen ook naar de kwartfinales, de verliezers zijn Europees uitgeschakeld. De overige derden zetten hun Europees avontuur verder in de kwartfinales van de CEV Cup, de op een na belangrijkste Europese competitie.