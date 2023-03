Pieter Coolman (Knack Roeselare) over het Europese finale tweeluik en de match tegen Maaseik: “We moeten zjust niks”

Pieter Coolman blijft altijd cool. De middenspeler blijft de jongste twee jaar ook gespaard van blessures en kwaaltjes. “Ik word 34 jaar in april, maar voel me nog uitstekend. Met de club ben ik in gesprek over een contractverlenging, ik zie dat wel goed komen.”

Pieter Coolman is ook vergroeid met de club, pakte er al zeven titels en mocht acht keer de beker omhoog steken. “Een Europese beker mag daar nog bij natuurlijk. Het zou niet de kers op de taart, maar de taart op de kers zijn”, drukt hij de waarde van zo’n Europese trofee uit.

Er is natuurlijk het tweeluik tegen Modena, maar daarna zal de titelstrijd weer volop woeden. Tussen de twee finalematchen moet Knack niet aan de bak, de wedstrijd tegen Aalst werd verplaatst. Maar na de terugmatch en dus de mogelijke winst in van de CEV Cup moet Knack twee dagen later wel tussen de lijnen tegen Maaseik. “Het zij zo”, fronst Coolman de wenkbrauwen. “Het belangrijkste is dat we de finale van het kampioenschap halen, als we tweede zijn na Maaseik dan proberen we het zo wel te forceren in die finales. Laat het ons zo stellen, de wedstrijd tegen Maaseik moeten we dan niet winnen, we moeten zjust niks”, parafraseert hij een bekend wielrenner.

West-Vlaamse werkethiek

Coolman blijft ook een van de hoekstenen van de ploeg, net als de andere West-Vlamingen die al jaren trouw op post zijn. “Het kan misschien cliché klinken, maar met onze mentaliteit en werkethiek zijn we vaak een voorbeeld voor de buitenlanders of andere nieuwe jongens die bij ons arriveren. Wij trainen graag en hard.”

Woensdagavond staat Coolman voor misschien wel van de belangrijkste matchen uit zijn al rijk gevulde carrière. De 3.500 toeschouwers die in Modena hun team zullen aanmoedigen, schrikken hem niet af. Zijn ouders zitten overigens ook in de zaal. “Zeker op dit moment van het jaar spelen die mannen van Modena hier iedere week een topper, zij zitten ook in de titelstrijd verwikkeld. Bij ons gaat die focus nu eerst helemaal naar die finale en daarna onze titelstrijd.”