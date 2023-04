Peegie met volleybalsjaal en een blauw Citroenstraatje, Roeselare doet er alles aan om Knack naar de winst te schreeuwen

Knack Volley Roeselare, de West-Vlaamse volleytrots, raast als een hogesnelheidstrein door de Belgische en Europese volleybalvelden. Na een wereldprestatie in het Italiaanse Modena vorige week woensdag, kan Knack volley zich woensdag verzekeren van een Europese triomf. En dat wil Stad Roeselare, als echte sportstad, niet zomaar laten voorbijgaan. Met enkele leuke acties wil Roeselare zijn volleybaltrots een stevig hart onder de riem steken.

Woensdag is de opdracht duidelijk voor Roeselare. Als het in een kolkende zaal op Schiervelde twee sets kan winnen in de terugmatch, is de tweede Europese eindzege voor de club – en voor een Belgische club tout court – een feit.

Nu de koers het Belgische grondgebied stilletjes aan verlaat, staat deze week alles in het teken van volleybal. Met een aantal acties wil Stad Roeselare zijn volleytrots mee uitdragen en Knack Volley naar de overwinning helpen schreeuwen. Zo draagt het standbeeld van volksfiguur Peegie een blauwe volleybalsjaal, kleurt het Citroenstraatje volledig blauw en verschijnen er op de LED-schermen in het centrum aanmoedigingen voor Knack Volley.

Gratis op groot scherm

Ook de deelnemers aan vakantiewerkingen van ZAPPER en de kinderen van kinderopvanglocaties van KIDZ zullen woensdag de blauwe kleur mee helpen verspreiden.

De grote apotheose zal dan woensdagavond zelf zijn, wanneer Knack Volley in een uitverkochte en kolkende volleybalarena naar de overwinning zal geschreeuwd worden. Tickets voor die terugmatch zijn al hopeloos uitverkocht, maar iedereen kan afzakken om op groot scherm in de Expohallen gratis de match te volgen. Kom bij voorkeur met de fiets, er wordt extra fietsparking voorzien. Daarna volgt er (hopelijk) een groot overwinningsfeest!