Waarom moet Roeselare na 0-3 uitzege nog twee sets winnen tegen Modena? Uitleg vindt u hier!

Het werd ons vorige week vaak voor de voeten gegooid. Waarom moet Knack Volley Roeselare nog twee sets winnen nadat ze al met 0-3 bij Modena gingen zegevieren? Is één set niet voldoende om de CEV Cup binnen te halen? Nee, het zit zo…

CEV, de Europese volleybond, hanteert een systeem dat ook gebruikt wordt in de Belgische beker. Je kunt het herleiden tot de puntentelling in de competitie. Als je een wedstrijd met 3-0 of 3-1 wint, dan krijg je drie punten. De verliezer krijgt nul punten. Win je met 3-2 dan krijg je twee punten toegekend, verliezen met 3-2 is goed voor één punt.

Concreet heeft Roeselare dus de drie punten gepakt in Italië. Maar als Modena hier komt winnen met 0-3 of 1-3 komen ze gelijk, dan hebben beide teams drie punten. En dan volgt een golden set, die net als een tiebreak tot 15 punten gaat. De winnaar van die golden set, wint dan ook meteen het duel.

Knack Volley Roeselare won dit seizoen al de golden set in de kwart- én in de halve finale van de CEV Cup

Op het moment dat Knack Roeselare twee sets wint in de terugwedstrijd, pakt de thuisploeg dus al een punt, totaliseert de ploeg er vier en kan die nooit meer bijgebeend worden door Modena dat nog maximum twee punten kan pakken.

Knack Volley Roeselare heeft ondertussen al wat ervaring met golden sets. Zowel in de kwartfinale tegen Maaseik als de halve finale tegen Piacenza won Knack thuis telkens met 3-0, verloor het de terugwedstrijd met dezelfde cijfers, maar trok het in die golden set op verplaatsing wel telkens aan het langste eind.

En wat als Knack die twee sets en dus ook de CEV Cup op zak heeft? Dat kan bij 2-0, 2-1 of 2-2… Het feest zal dan losbarsten, maar de wedstrijd wordt uiteraard wel nog verder gespeeld. Misschien wil Modena dan nog een prestige overwinning halen of laten ze het helemaal schieten. Afspraak woensdag 5 april.