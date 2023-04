Ook 109 Italiaanse fans komen Modena aanmoedigen in CEV Cup finale in Roeselare

Circa 100 fans reisden vorige week mee vanuit Roeselare om hun team in Modena naar een 0-3 zege te schreeuwen. Maar ook de Italianen brengen, ondanks de mindere uitgangspositie, een vergelijkbaar aantal fans op de been.

Er werden 109 tickets voor de bezoekende supporters gereserveerd, maar de totale Italiaanse delegatie is natuurlijk iets groter. In het Mercure Hotel verblijven spelers, technische staf en entourage, goed voor 27 mensen. Tel daar ook nog een drie Italiaanse persmensen bij en je komt uit op om en bij de 140 Italianen die in de Tomabelhal liever de bezoekende ploeg zullen zien winnen.

Maar daar kan Knack Volley Roeselare uiteraard een legioen en een Blue Wall tegenover zetten. Ook in Expo zullen honderden, zoniet duizenden mensen op groot scherm de wedstrijd volgen.