700 vips, 1.000 sjaals, 3.700 liter bier en een bomvolle Tomabelhal: (Knack Volley) Roeselare is klaar voor een groot feest

Ongeacht winst of verlies: na de finalematch vanavond (5 april) tegen Modena zal Knack Volley Roeselare in de Expo (naast de Tomabelhal) de ploeg huldigen voor het fantastisch parcours dat gereden is. De Expo is dan ook al volledig uitgedost als feestarena.

Twee beuken van de Expohallen zijn afgehuurd. Alle supporters, ook diegene met een ticket voor de wedstrijd, moeten door de Expo. Om 18 uur begint het feest daar, wie geen ticket kon bemachtigen kan daar gratis de match op groot scherm volgen, de gelukkigen die wel een ticket hadden kunnen naar de volleyzaal.

In de Tomabelhal zullen geen bars open zijn, alle catering bevindt zich in de Expo. Ook voor de vips. In totaal zijn er 700 vips, waarvan er 320 ook hun voeten onder tafel zullen steken. In de Expo is ook een vipzone afgebakend, maar de vips zullen net als de rest van het publiek na de match richting Expo geloodst worden waar het feest kan beginnen. “We zullen sowieso de ploeg huldigen”, vertelt Evelien D’Haene. “Er is een dj voorzien om het feest compleet te maken.”

Sjaals, petjes en zelfs paaseitjes te koop

In de Tomabelhal, normaal goed voor 1.950 zitplaatsen, werden nu 2.386 zitjes gecreëerd, samen met de aanwezige medewerkers en perslui zullen er dus meer dan 2.500 mensen de wedstrijd bijwonen. In de Expo is ruimte voor 3.700 mensen.

Aan de publieksingang van de Expo zal ook een merchandisestandje opgesteld staan. “We hebben speciaal 1.000 sjaal laten maken die we verkopen aan 15 euro, voor een pet van de Blue Wall betaal je 10 euro en zelfs onze paaseitjes ten voordele van de Knack-jeugd zijn nog te koop.”

Ondertussen mocht Evelien ook al een indrukwekkende bestelling aan drank doorgeven. 2.500 liter pils, 1.200 liter Filou, 180 flessen wijn en 180 flessen cava en 2.100 liter frisdrank.