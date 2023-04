Ongeziene persbelangstelling voor CEV Cup finalematch Knack Volley Roeselare: “Er komt zelfs een tv-ploeg uit Estland”

Waar voor een gewone competitiewedstrijd meestal de persmensen op één hand te tellen zijn, kreeg Knack Volley Roeselare nu bijna 50 accreditie-aanvragen binnen. “Het is net gelukt om iedereen een plaatsje te geven.”

Dit jaar werkte Knack Volley Roeselare al bijna 40 wedstrijden af: in de competitie, het bekertornooi en Europees. Maar de belangstelling voor dé wedstrijd van het jaar is ongezien en niet te vergelijken met gewone wedstrijddagen. Niet enkel de publieke interesse, maar ook de media is massaal van de partij.

Persverantwoordelijken Paul D’haene en Johan Eeckhout hebben dan ook meer dan de handen vol. “In onze persboxen zijn normaal 16 plaatsen, per box kunnen we vier mensen een plaatsje bieden. Maar dit keer zullen ze met vijf naast elkaar zitten, dat lukt ook net hebben we uitgetest. De tv-ploegen staan net als de zeven ploegen uiteraard in de zaal”, weet Johan.

“Er is ook belangstelling uit Wallonië en zelfs van onze Duitstalige landgenoten”

Er is niet alleen de schrijvende pers en de fotografen, maar ook radio en tv zullen op post zijn. De wedstrijd wordt live uitgezonden op Sporza met commentaar van journalist Marc Willems en volley-icoon Dominique Baeyens. De verslaggeving is ook te horen op Radio 1. Maar er is uiteraard ook de regionale tv en zelfs VTM zal aanwezig zijn. “Ook uit Duitstalig België en van de RTBF kregen we een aanvraag. Zelfs de Franse federatie zendt een afgevaardigde en uit Estland komt een tv-ploeg die vooral de verrichtingen van onze youngster Märt Tammearu wil volgen.”

“Het doet deugd dat onze club in de belangstelling staat, maar je als nuchtere West-Vlamingen houden we de voetjes op de grond. Maar mochten we er in slagen dit tot een goed einde te brengen, dan verdient deze prestatie toch wel een nominatie als ploeg van het jaar. Zeker omdat we ook al de beker en de supercup pakten en ook nog vol voor de titel gaan.”