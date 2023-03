Persteam Knack Volley: “Er stroomt blauw bloed door onze aderen”

Het historisch belang van deze finale werd nogmaals onderstreept door het feit dat Knack Roeselare kosten noch moeite spaarde om de trip naar Modena tot in de puntjes af te hebben. Met dank onder meer aan de vrijwilligers van het communicatieteam. “En vooral ook ons bestuur die die beslissing nam.”

Knack Roeselare heeft met Gerdy Geleyn en Evelien D’Haene twee mensen in dienst die zorgen dat de dagdagelijkse werking van de club op wieltjes loopt. Daarnaast staan uiteraard ook de spelers en de technische staf onder contract, maar de club kan ook een beroep doen op heel wat vrijwilligers. Twee van die mensen, Johan Eeckhout (66) en Paul D’haene (64 en geen familie van Evelien) zijn uit het echte Knack-hout gesneden en zetten zich al decennialang in. Het zijn twee bescheiden en joviale mensen die ervoor zorgden dat ook voor de mensen van de pers alles tot in de puntjes geregeld was. Maar ze zouden zichzelf niet zijn, mochten ze niet eerst de credits naar een ander doorschuiven.

“Het is in eerste instantie natuurlijk het bestuur die de beslissing genomen heeft, het vergt ook een investering van de club. Maar eentje die zich hopelijk terugbetaalt, we beseffen ook het historisch belang van deze finale”, zegt Johan Eeckhout die al ruim 20 jaar persverantwoordelijke is en ondertussen aan zijn zijde Paul D’haene heeft verwelkomd. “Paul is nu de man die meer het voortouw neemt, zeker ook wat deze trip naar Modena betreft.”

Paul: “We hebben natuurlijk ook Evelien D’Haene die voor ons op het thuisfront veel heeft geregeld, Gerdy is mee met het team. We zijn hier met 12 spelers, onze staf en de omkadering. In totaal ruim 20 mensen.”

Johan en Paul zetten zich volledig voluntair in en dat al sinds jaar en dag. Johan was docent aan het Klein Seminarie, Paul werkt bij AG en zit tegen zijn pensioen aan. “In 1964 werd de club gesticht, in 1970 startte men met een jeugdwerking en ik hoorde tot de eerste lichting jeugdspelers”, zegt Johan. “Ik speelde nog voor de eerste ploeg die op een lager niveau uitkwam, ik was tweede setter. Later speelde ik nog bij Izegem en recreatief en ik kwam in 1995 terug in contact met de ploeg toen ze de scholen benaderden voor hun jeugdwerking. In 2000 ben ik in het hoofdbestuur gekomen en al snel werd ik aangeduid als persverantwoordelijke.”

En zo leerde hij Paul kennen die ook zijn weg vond naar de club. “Mijn vrouw werkte bij Roularta op de IT-dienst. Omdat we een personeelsabonnement kregen en ik sportminded ben, gingen we supporteren voor het volleyteam, toen nog in ‘t Strohof. De website van Knack werd aangestuurd vanop de dienst waar mijn vrouw werkte en zo begon ik te zorgen voor de wedstrijdverslagjes. En dat groeide uit tot een website waar we eigenlijk – toch zeker tijdens het seizoen – dagelijks nieuws brengen”, gaat Paul, die in Wevelgem opgroeide, maar nu in Lichtervelde woont, verder.

Beide heren hebben ook duidelijk blauw bloed door de aderen stromen. “We zijn natuurlijk in eerste instantie supporter van onze club”, zegt Johan wiens zoon Dries mee de frontman is van de supportersgroep Blue Wall en van wie ook al twee kleinzonen bij Knack spelen. “De term Blue Wall hebben we voor het eerst gehanteerd op onze site.”

Blauwe Brilsmurf

Ook Paul, die dus vaak de wedstrijdverslagen pent, geeft grif toe dat hij vaak wat gevoelsmatig schrijft. “Maar ik probeer uiteraard altijd correct te blijven.” Maar dan is er ook nog ‘Blauwe Brilsmurf’ die ook soms nog berichtjes op de website ondertekent. “Weinigen weten wie dat is, maar de man kreeg zijn naam door onze collega’s van Maaseik”, verklapt Johan Eeckhout.

In hun team krijgen ze nog de hulp van Guido Declercq, wiens zoon Sam ook betrokken is bij de Blue Wall. “Het is zo dat veel mensen hun liefde voor Knack Volley doorgeven aan hun kinderen. Het zit dus zeker in de aderen.” Ook Riet Deleye, de echtgenote van Johan, maakte de trip mee naar Modena en toonde zich een uitstekende reisbegeleidster.

En zowaar. Paul die nooit zonder woorden zit. “Woorden schieten te kort voor wat we in Modena gepresteerd hebben. Dit is echt waar uniek.” (WVS)